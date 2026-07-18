Saltan las alarmas en España a un día de la final del Mundial

La selección de Luis de la Fuente no ha podido completar su último entrenamiento antes de la final en la que se enfrentará a la selección de Argentina por culpa de una tormenta

La Selección Española no ha podido hacer su último entrenamiento previsto antes de la gran final del Mundial 2026. Una intensa tormenta eléctrica que ha azotado este sábado la ciudad de Nueva Jersey ha obligado a suspender la sesión por motivos de seguridad, alterando los planes de Luis de la Fuente a apenas unas horas de la gran final frente a Argentina.

Los futbolistas ya se encontraban preparados para saltar al terreno de juego cuando las condiciones meteorológicas obligaron a activar el protocolo de emergencia establecido en el estado de Nueva Jersey. Finalmente, la plantilla tuvo que regresar a las instalaciones interiores y continuar la preparación en el gimnasio mientras la tormenta descargaba sobre la zona.

El protocolo obligó a cancelar la sesión

La normativa vigente en Nueva Jersey es muy clara en caso de tormentas eléctricas. Si entre el destello de un relámpago y el sonido del trueno hay menos de 30 segundos, toda actividad al aire libre debe detenerse de forma inmediata.

Además, el entrenamiento no puede reanudarse hasta que hayan pasado al menos 30 minutos desde el último trueno registrado. Esta circunstancia hizo imposible completar la sesión prevista por el combinado español.

La decisión fue adoptada siguiendo estrictamente las medidas de seguridad, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para jugadores, cuerpo técnico y personal presente en las instalaciones.

Cambios en la planificación de la FIFA

La suspensión también obligó a modificar la organización prevista por la FIFA para la jornada previa a la final. Tanto España como Argentina tenían programados sus respectivos entrenamientos prácticamente a la misma hora, aunque la evolución de la tormenta terminó cambiando el plan inicial.

Mientras la selección española no pudo entrenar sobre el césped, los responsables de la competición tuvieron que adaptar la agenda marcada para este sábado en función de las condiciones meteorológicas.

No es la primera tormenta del Mundial

La lluvia y las tormentas han acompañado a la Selección durante parte de su estancia en Norteamérica. De hecho, no es la primera vez que el mal tiempo condiciona la preparación del equipo durante este Mundial.

Ya ocurrió en Puebla, donde el amistoso ante Perú llegó a estar seriamente amenazado por las inclemencias meteorológicas. Más adelante, durante la concentración en las instalaciones de Baylor School, otra tormenta obligó a modificar la actividad prevista por el cuerpo técnico.

También en Guadalajara, antes del encuentro frente a Uruguay, una fuerte tormenta descargó sobre la ciudad pocas horas antes del partido, aunque en aquella ocasión el encuentro pudo disputarse con normalidad.

Pese a este contratiempo de última hora, en el cuerpo técnico está tranquilo. La plantilla llega en buenas condiciones físicas y la sesión prevista para este sábado tenía un carácter más ligero, centrado en ajustes tácticos y en ultimar los detalles antes del partido más importante del campeonato.

Ahora, toda la atención está puesta en la gran final frente a Argentina, donde España buscará conquistar un nuevo título mundial y terminar con un torneo que ya ha dejado varias situaciones inesperadas, incluida esta suspensión provocada por una tormenta eléctrica apenas unas horas antes del encuentro decisivo.