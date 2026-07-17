De mentiras, bulos e insultos: Si hay una favorita, es la campeona del mundo

La previa de la final entre España y Argentina se ha visto envuelta en mentiras interesadas y un supuesto odio español hacia los argentinos sin base ni fundamento

Argentina ya ha montado su relato de la final. Han asumido el papel de víctimas y ofendidos, cuando por historia y palmarés deberían son los favoritos a revalidar el título Mundial conseguido en 2022.

Por increíble que parezca, en las redes sociales se ha extendido el falso cuento de que los españoles odiamos a los argentinos, cosa que no se de dónde sacan exactamente, cuando en realidad la selección argentina en España siempre ha caído muy bien y me atrevería a decir incluso que en la última final del Mundial, en Qatar 2022, el 99% de la población española, quizás la parte madridista no por su histórica rivalidad contra el Barça de Messi, iba con Argentina en la final contra Francia.

Pero claro, ahora que el rival es España, desde Argentina, aunque quiero creer que solo es esa parte distorsionada de la redes sociales, se ha empezado a extender ese bulo de un supuesto odio con tintes incluso de racismo hacia todo lo que sabe a dulce de leche o mate, cuando la realidad no es para nada así.

Una cosa puede ser la rivalidad puntual en lo deportivo y otra un odio exacerbado o cualquier milonga de aquellos que se refugian en la conquista española de hace más de cinco siglos. Esto es 2026, es fútbol, que gane el mejor, y se acabó. Alguno incluso directamente recurre al insulto, a la inteligencia de los españoles. No sé, como si eso fuera a ofender a los españoles cuando está claro que lo hace solo para ganar dinero con visualizaciones en redes sociales.

Pero ya no son solos los 'locos' de las redes sociales, con más o menos influencia entre sus seguidores, los que se están lucrando con una supuesta batalla que supera lo deportivo, incluso algunos medios se han atrevido a ello.

Que si España ya está celebrando el segundo Mundial, que si la Torre Gloriès de Barcelona ha felicitado a España por la conquista de la segunda estrella con los colores de la bandera, cuando no era más que una prueba técnica para en caso de que así sea. Nada más. Lo saben, saben la verdad, pero prefieren camuflarla para calentar al personal. Incluso felicitan a España directamente el Mundial ya supuestamente ganado.

¿Acaso no habrá preparado la AFA una camiseta de campeones con una cuarta estrella? ¿No tiene preparada una celebración? Pues claro, como la habrá hecho la Federación española, aunque luego uno de los dos tendrá que comérsela con papas. Vamos a dejar que el balón adquiera el protagonismo. El destino nos ha brindado la mejor final de la Copa del Mundo que podríamos tener con dos selecciones admirables y que se han ganado con todo el derecho del mundo su presencia en la final.

Dejen de hacer el 'mamarracho' en redes sociales y dejen de calentar a la afición, que por suerte en España hay muchos argentinos que conviven amistosamente con los españoles. Háganles un favor, porque todos sabemos jugar a este juego pero no caemos en el insulto fácil ni la mentira. Que ruede el balón y que gane el mejor. Punto.