Xavi Hernández apunta la clave para que España gane el Mundial: "No hay muchos egos, se parece mucho a la nuestra de 2010"

El exjugador y actual entrenador ha analizado la final del Mundial y ha vuelto a ensalzar a Lamine Yamal, al que vio "diferente con 15 años" y considera el gran talento de España. Al de Terrasa no le faltaron los elogios a Leo Messi: "Es una bestia competitiva"

Xavi Hernández sigue a la espera de una nueva oportunidad para dirigir a un banquillo próximamente. Tras su salida del Barcelona en 2024, el exfutbolista no ha encontrado un destino, pese a que ha recibido intereses como el del Manchester United. De esta manera, el de Terrassa, a las puertas de una nueva final del Mundial, ha querido analizar las opciones de España para vencer este domingo a Argentina, destacando a Lamine Yamal.

En una entrevista concedida a RNE, Xavi Hernández ha elogiado abiértamente a Lamine Yamal, al que hizo debutar en el Barcelona: "Cuando lo vi preparado, que era desde el primer día, lo pusimos a jugar". Además, el actual entrenador ha hablado de la figura de Leo Messi: "Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo".

Xavi Hernández: "A Lamine Yamal le vimos que era diferente con 15 años"

Xavi Hernández quiso recordar el momento del debut de Lamine Yamal en el Barcelona: "Nosotros lo vimos con 15 años. Era una época en que a nivel económico estábamos sufriendo en el club. Hay que apostar por la gente de casa. A Lamine le vimos que era diferente con 15 años. A partir de ahí lo subimos al primer equipo. Cuando lo vi preparado, que era desde el primer día, lo pusimos a jugar".

Además, Xavi Hernández añadió que Lamine Yamal "lo entiende todo, toma la decisión siempre correcta. Es el futbolista diferencial que tiene España. Es una bendición. Lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo del fútbol". La estrella de la selección española cuenta las horas para seguir haciendo historia y, tras ganar la Eurocopa de 2024 con gran protagonismo, espera conseguir el Mundial este domingo ante Argentina.

Xavi Hernández: "Igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial como Lamine Yamal"

El exjugador del Barcelona siguió destacando la figura de Lamine Yamal: "Es un genio, igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial. Y fíjate cómo está jugando Cubarsí también. Me da pena por Fermín, pero está Pedri. Hay una generación en el Barça, y trasladada a la Selección, para 10 o 15 años, de la cual estoy muy orgulloso, porque los vimos crecer en nuestra etapa como 'staff' en el Barça".

El campeón del mundo en 2010 valoró la victoria de España ante Francia del pasado martes, que le dio al combinado de Luis de la Fuente el billete a la gran final del Mundial de este domingo: "Creo que es el mejor partido de España en este Mundial. Fue una oda al fútbol. Hace años que no veía un equipo tan sólido, tan bueno en ataque y en defensa. Y además contra Francia, que era la más fuerte en ese momento".

Xavi Hernández elogia a la actual España: "Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles"

Xavi Hernández no tiene dudas que las buenas sensaciones le pueden servir a España para poder vencer a Argentina y ganar el Mundial 2026: "Es el momento. Es el entrenador. Son los jugadores. Es la generación. Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles. No hay muchos egos. Se parece mucho a la España nuestra de 2010. Estoy positivo para que eso se dé".

Por otra parte, el entrenador español habló de su relación con Leo Messi: "Lo considero un amigo antes que nada, tengo muy buena relación personal. Y después ya no tengo palabras para definirlo. Le digo: 'Es que ya no sé qué decirte'. Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo, es una bestia competitiva. Y ha sabido hacer muy bien el rol de líder espiritual en su equipo".

Por último, Xavi Hernández, con un futuro por decidir, se abrió: "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia..."