Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan con normalidad: listos para la final contra Argentina

Ambos jugadores acabaron con molestias musculares la semifina ante Francia pero hoy han vuelto a trabajar con el grupo, por lo que salvo imprevisto, estarán listos para la final

De cara a la gran final del Mundial de este domingo 19 de julio frente a Argentina, la Selección española ha recibido dos buenas noticias: Lamine Yamal y Pedro Porro volvieron a ejercitarse con el grupo este viernes. Ambos futbolistas, que arrastraban molestias desde el duelo ante Francia, habían trabajado al margen por precaución, pero su presencia para pelear por la segunda estrella está asegurada.

Ambos acabaron con molestias musculares las semifinales ante Francia (0-2) y el jueves no se entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros para evitar riesgos. Por ello, se mantiene la previsión respecto a los dos futbolistas, que salvo contratiempos, estarán disponibles para el partido en el que España intentará ganar su segundo Mundial tras el primero conseguido en Sudáfrica 2010.

El entrenamiento de este viernes fue a puerta cerrada, en el que Luis de la Fuente pudo contar con todos sus futbolistas para preparar la final contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y que contó con mejores condiciones climáticas.

La calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico, que empeoró debido a los incendios forestales que azotan Canadá con picos insalubres durante la jornada del jueves, aunque se redujeron el viernes. Evolución que confirmó la tranquilidad de FIFA respecto al partido, y que mejorará tanto sábado como domingo, día de partido, por las lluvias que se prevén en Nueva York y Nueva Jersey.

La contaminación atmósferica en Nueva York empezó a reducirse

Nueva York afronta las últimas 48 horas antes de la final del Mundial entre España y Argentina más despejada y con previsiones climatológicas optimistas después de haber estado durante dos días sumida bajo una densa capa de humo que llegó a empeorar la calidad del aire hasta niveles "muy poco saludables".

A poco más de 48 horas para la final del Mundial, el Índice de Calidad del Aire (ICA) en Nueva York bajó a un nivel de 124 puntos, considerado "poco saludable para ciertos grupos de personas más sensibles", después de que el pasado miércoles llegara a alcanzar los 264 puntos y la categoría de "muy poco saludable", según AirNow.

La agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire, que utiliza un índice de los colores verde, amarillo, naranja, rojo, morado y granate, situó el jueves el aire de Nueva York de color morado, mientras que este viernes ya lo categoriza de color naranja, tras reducirse la contaminación del aire más de la mitad. Los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés) son favorables a 48 horas para la final.

El NWS prevé chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, con aguaceros más importantes especialmente por la noche, y una previsión de cielo despejado el domingo y con una calidad del aire aún mejor tras las lluvias previas.

Los incendios forestales, principal causa

Esta anómala situación atmosférica en Nueva York llegó tras los más de 100 incendios forestales activos en Canadá, que han arrastrado con el viento capas de humo hacia varias zonas de Estados Unidos, incluyendo la región de Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del Mundial entre España y Argentina el próximo domingo.

Esta crisis ambiental se ha visto agravada por un fenómeno meteorológico conocido como 'cúpula de calor' (heat dome), que ha atrapado el humo cerca de la superficie, pues Nueva York está atravesando su tercera ola de calor del 2026.

Las autoridades estatales y municipales reaccionaron con alertas por contaminación atmosférica y recomendaron reducir la actividad física al aire libre, además de extremar las precacuciones a la hora de salir a la calle.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en sus redes sociales que la ciudad repartía mascarillas KN95 gratuitas en cientos de puntos a lo largo de los cinco distritos. Miradores de la ciudad como el famoso Empire State Building ofrecieron al público con entradas varias opciones para reprogramar su visita, ya que la bruma redujo drásticamente la visibilidad en toda la ciudad.