La final del Mundial, en alerta: el humo invade Nueva York

La calidad del aire alcanzó niveles insalubres cerca del Estadio de Nueva York tras los incendios forestales de Canadá y condicionó el entrenamiento de España, aunque la previsión apunta a una mejoría antes del partido del domingo ante Argentina

El sol apenas conseguía atravesar la bruma durante el entrenamiento de España. A dos días de la final del Mundial 2026, el humo de los incendios forestales de Canadá cubrió parte de Nueva York y Nueva Jersey y convirtió la calidad del aire en una preocupación nacional.

La alerta afecta al entorno del estadio donde la Roja se medirá a Argentina el próximo domingo 19 de julio. Por ahora no existe una comunicación oficial sobre un aplazamiento y las previsiones son favorables, pero la evolución del humo será vigilada hasta pocas horas antes del partido.

Nueva Jersey activa la alerta roja cerca del estadio de la final

El humo procedente de los incendios de Ontario y otras zonas de Canadá descendió hacia el noreste de Estados Unidos empujado por las corrientes de aire. La concentración de partículas finas provocó que las autoridades activaran una alerta roja en varios condados de Nueva Jersey, incluido Bergen, donde se encuentra el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Este nivel significa que la contaminación resulta insalubre para la población general. La recomendación oficial es reducir el ejercicio intenso al aire libre, especialmente entre personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. La advertencia permanecía activa hasta la medianoche del viernes.

El escenario preocupa especialmente por la exigencia física de un partido de fútbol. Durante el ejercicio, la cantidad de aire inhalada puede multiplicarse entre diez y veinte veces respecto al reposo, permitiendo que las partículas contaminantes penetren más profundamente en los pulmones. La guía actualizada de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense aconseja limitar la actividad exterior durante episodios de humo.

España entrenó bajo el humo antes de enfrentarse a Argentina

La Selección española completó una sesión al aire libre en East Hanover, al norte de Nueva Jersey, pese a que los registros de calidad del aire oscilaron entre las categorías de insalubre y peligrosa. La nube ocultaba parcialmente el sol y resultaba visible sobre el campo de entrenamiento.

Luis de la Fuente mantuvo el trabajo previsto, aunque los medios solo pudieron presenciar los primeros quince minutos. Algunos especialistas consultados en Estados Unidos consideraron que, con esos niveles, la sesión debería haberse trasladado a una instalación cubierta para reducir la exposición de los jugadores.

Argentina ha disfrutado hasta ahora de una situación diferente. El equipo de Lionel Scaloni continuó preparando la final en el área de Atlanta, donde el humo no había alcanzado la misma intensidad. La Albiceleste, con problemas, viajó posteriormente a Nueva Jersey y reducirá así su tiempo de exposición a las condiciones que ya soporta España.

El problema no se limita a la preparación de la Roja. Más de 80.000 espectadores acudirán al estadio y otros miles seguirán el encuentro desde espacios abiertos habilitados en Nueva York. Las personas vulnerables podrían necesitar protección adicional incluso aunque el partido se mantenga sin cambios.

El riesgo de aplazamiento aparece sobre la final del Mundial 2026

La situación ha abierto la pregunta sobre un posible retraso, pero el escenario más probable continúa siendo que España y Argentina jueguen en el horario previsto. La final comenzará el domingo a las 15:00 en Nueva Jersey, 21.00 en España, en el MetLife Stadium, Estadio Nueva York/Nueva Jersey por cuestiones de patrocinio.

No se conoce públicamente un umbral automático de la FIFA que obligue a suspender un encuentro por contaminación. Las competiciones estadounidenses manejan sus propias referencias: añaden pausas cuando aumenta el índice de calidad del aire y pueden estudiar un aplazamiento cuando se acerca a valores considerados muy insalubres. Sin embargo, no consta que esos criterios sean vinculantes para el Mundial.

A esta hora tampoco existe un anuncio de la FIFA que altere la programación. La principal inquietud se concentra en la salud de jugadores y aficionados, además de en la posibilidad de introducir más pausas de hidratación si el humo coincide con el calor previsto.

La lluvia puede limpiar el aire antes del España - Argentina

La evolución meteorológica juega a favor de la organización. Un frente frío y las lluvias previstas antes del domingo deberían arrastrar una parte importante de las partículas y mejorar la visibilidad en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Los meteorólogos esperan que el humo pierda densidad durante la mañana del partido.

La previsión actual para East Rutherford apunta a una tarde mayormente soleada y cercana a los 29 grados en el momento del saque inicial. El calor continuará siendo un factor, pero no aparecen por ahora tormentas ni fenómenos que obliguen a modificar el horario.

Eso no garantiza que el aire esté completamente limpio. Los cambios en la dirección del viento pueden desplazar nuevas capas de humo y obligarán a controlar la concentración de partículas hasta el domingo. La lluvia puede aliviar el problema, pero el comportamiento de una nube procedente de incendios situados a cientos de kilómetros conserva un margen de incertidumbre.

España y Argentina se preparaban para una final marcada por Messi, Lamine Yamal y la pelea por una nueva estrella. A ese duelo se ha añadido un adversario que nadie esperaba: una nube de humo, cuya evolución decidirá en qué condiciones se juega el partido más importante del Mundial.