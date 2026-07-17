Argentina, con problemas logísticos antes de la final del Mundial

Los de Scaloni y Leo Messi tuvieron problemas con el vuelo que les llevó a Nueva York. Tras cuatro horas de retraso, llegó a su hotel de concentración

La final del Mundial 2026 se está jugando desde que las semifinales de España y Argentina llegaron a su fin los pasados martes 14 y miércoles 15. Ya se empiezan a ver entrenamientos por parte de España y Argentina a puerta cerrada. Además, tanto España como Argentina ya están en Nueva York, la ciudad donde se disputará este próximo domingo la final del Mundial.

En el caso de Argentina, los de Scaloni no lo han tenido precisamente sencillo para llegar a la ciudad que acogerá la final del Mundial. La selección de Argentina tuvo que refugiarse en su hotel de Atlanta, la ciudad en la que estuvo concentrado en las últimas semanas antes de confirmar su pase a la final del próximo domingo 19 de julio.

Una tormenta retrasa el vuelo de Argentina

Argentina vivió un importante retraso en su viaje desde Atlanta hasta Nueva York a consecuencia de una tormenta eléctrica que provocó que la albiceleste tuviese que refugiarse en su hotel de concentración antes de poner rumbo a la sede de la final. Estuvo Argentina esperando hasta última hora en su hotel hasta que las autoridades dieron luz verde al viaje de los pupilos de Lionel Scaloni.

Argentina llegó a su hotel de concentración en Nueva York ya entrada la noche estadounidense pero la intención de la albiceleste siempre fue dormir en la ciudad que acogerá la final del Mundial para en la mañana de este viernes poder entrenar cerca del Met Life Stadium. Otra de las preocupaciones que existen actualmente tanto para Argentina como para España es la calidad del aire.

Los incendios en Canadá empeoran el ambiente en la final del Mundial

Estos días en Canadá se está viviendo una importante oleada de incendios forestales. Canadá y Estados Unidos comparten frontera y los vientos están provocando que la calidad del aire en territorio estadounidense no sea la mejor a pocos días para la final del Mundial. Ahora mismo en Nueva York la calidad del aire es "muy poco saludable" según apuntó AirNow, la agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire. El Índice de Calidad del Aire (ICA) registró este pasado jueves un nivel de 265 puntos.

Esta situación en la atmósfera de Estados Unidos llega llega tras los más de 100 incendios forestales activos en Canadá, que han arrastrado con el viento capas de humo hacia varias zonas de Estados Unidos, incluyendo la región de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial. Esta crisis ambiental se ha visto agravada por un fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor" (heat dome), que ha atrapado el humo cerca de la superficie, pues Nueva York está atravesando su tercera ola de calor del 2026.

Sin embargo, los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés) apuntan a chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, y más posibilidad de lluvia el domingo por la mañana, con previsiones de tener un cielo despejado el domingo por la tarde.