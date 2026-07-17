El Deportivo quiere a Tagliafico, campeón del mundo con Argentina, en un mercado de élite

El lateral argentino, finalista del Mundial 2026 y con contrato hasta 2027 en el Olympique de Lyon, aparece como objetivo para reforzar el carril izquierdo de Antonio Hidalgo en su regreso a Primera división

De competir por otra Copa del Mundo a convertirse en uno de los nombres propios del mercado del Deportivo. Nicolás Tagliafico aparece en el radar del conjunto coruñés, dispuesto a añadir experiencia internacional a su ambicioso regreso a Primera división.

El interés ha sido adelantado por Ángel García, aunque por ahora no ha trascendido una oferta formal ni una negociación avanzada con el Olympique de Lyon. El lateral tiene contrato hasta junio de 2027, pero el club francés aceptaría estudiar su salida después del Mundial.

Tagliafico aparece como objetivo para el lateral izquierdo del Deportivo

La operación no sería sencilla, pero encaja en una posición que la dirección deportiva considera prioritaria. El Deportivo ha incorporado juventud y proyección durante las primeras semanas del mercado, aunque también busca futbolistas contrastados para sostener al equipo en su vuelta a la máxima categoría.

Tagliafico aportaría precisamente ese segundo perfil. A sus 33 años, cuenta con experiencia en Argentina, España, Países Bajos y Francia. Ha disputado la Champions League con el Ajax y el Lyon y se ha consolidado durante los últimos años como uno de los hombres de confianza de Lionel Scaloni.

Su llegada añadiría competencia a un carril izquierdo en el que Antonio Hidalgo cuenta actualmente con Giacomo Quagliata. La planificación deportivista ya contemplaba reforzar esa posición, además del centro de la defensa, el mediocentro y la delantera.

El interés, en cualquier caso, se encuentra todavía en una fase inicial. El Deportivo deberá conocer las condiciones económicas del Lyon, la voluntad del jugador y la competencia que pueda aparecer cuando termine el Mundial.

El Lyon abre la puerta después del Mundial 2026

Tagliafico renovó con el Olympique de Lyon en agosto de 2025, después de quedar libre durante unas semanas, y firmó un nuevo vínculo hasta el 30 de junio de 2027. Su decisión estuvo marcada por la proximidad del Mundial y por el deseo de mantener continuidad en una liga y un club que ya conocía.

El propio defensa explicó meses atrás que el escenario podía cambiar después del torneo. “Tengo contrato hasta 2027 en Lyon, pero existe la posibilidad después del Mundial. El club ya sabe que, si tengo alguna otra opción y me gustaría cambiar, están abiertos a hacerlo”, reconoció.

Aquellas palabras cobran ahora una importancia especial. El argentino no necesita forzar una ruptura contractual, pero dispone de margen para escuchar propuestas si considera terminada su etapa en Francia.

España tampoco sería un destino desconocido. Tagliafico jugó cedido en el Real Murcia durante la temporada 2012/13 y ha admitido que no descarta regresar a LaLiga antes de retirarse. “Es una liga atractiva. No le cierro la puerta a nada”, aseguró cuando fue preguntado por su futuro.

Tagliafico quiere repetir título mundial en el España - Argentina

El Deportivo sigue su situación mientras Tagliafico prepara el partido más importante de la temporada. El lateral forma parte de la Argentina que se enfrentará a España en la final del Mundial 2026, después de eliminar a Inglaterra en semifinales.

Campeón en Qatar 2022, también levantó la Copa América de 2021 y 2024 y la Finalissima disputada ante Italia. Su trayectoria con la Albiceleste supera las 70 internacionalidades y le ha permitido compartir una de las etapas más exitosas de la selección argentina.

Ese historial explica la dimensión del nombre. El Deportivo no estaría incorporando únicamente un lateral para ampliar la plantilla, sino a un futbolista acostumbrado a disputar eliminatorias internacionales y convivir con escenarios de máxima presión.

El mercado del Deportivo mezcla juventud y experiencia

La posible operación también refuerza el cambio de escala del proyecto coruñés. El club ha apostado por jóvenes como Jonathan Asp Jensen, Bright Ede, Lorenzo Amatucci o Teun Gijselhart, todos con contratos largos y margen de crecimiento.

Ahora pretende acompañarlos con jugadores de recorrido inmediato. Pierre-Emerick Aubameyang se encuentra cerca de reforzar la delantera, mientras Tagliafico aparece como una posibilidad para elevar el nivel defensivo. Dos campeones y dos trayectorias internacionales para proteger a una plantilla construida principalmente desde la juventud.

El interés por el argentino todavía debe superar varios obstáculos, especialmente su salario y el acuerdo con el Lyon. Sin embargo, el simple hecho de que el Deportivo contemple su incorporación confirma que su regreso a Primera no se limita a buscar la permanencia desde la prudencia. Riazor vuelve a atraer nombres que, hace pocos meses, parecían fuera de su alcance.