Deossa ya se despide a su forma del Betis, que intercambia documentos con el Vasco da Gama: "Sin llorar"

El club brasileño ha presentado las garantías de pago que reclamaban en La Cartuja, donde las estudian con detenimiento antes de dar el OK definitivo para la inminente salida del centrocampista colombiano

Al fin, el culebrón protagonizado por Nelson Deossa está a punto de llegar a su esperado desenlace, que no es otro que su marcha al Vasco da Gama. Hace semanas en realidad que se alcanzó un acuerdo, pero los problemas institucionales del club brasileño dejaron congelada la operación. Se llegó a temer por que saliera adelante y mientras tanto el colombiano fue movido de nuevo en el mercado, con River Plate siempre atento pero sin dar el paso de verdad. Pero la entidad de Río de Janeiro, una vez levantada la intervención judicial de la que ha sido objeto, ha retomado las conversaciones y, ahora sí, está a punto de concretar el fichaje.

Papeleo en marcha tras recibir los avales y las formas de pago

El regreso de Pedrinho Paulo de Oliveira a la presidencia ha dado vía libre para que el empresario Marcos Lamacchia, que fue quien cerró el trato con el club verdiblanco, dé un paso al frente para hacerse con la mayoría accionarial del conjunto carioca. Así, habría sido él mismo quien ha presentado los avales que reclamaban en La Cartuja para dar luz verde a la operación. Unas garantías y unas formas de pago (pedían los compradores cómodos plazos de hasta cuatro años) que están siendo estudiadas por el Real Betis mientras se intercambian los documentos pertinentes, según informa ABC de Sevilla, por lo que la oficialidad no debe tardar en llegar.

La reacción en redes de Nelson Deossa

A la espera de que se resuelve el típico papeleo, por tanto, Deossa vive sus últimas horas como jugador verdiblanco y él mismo ha vuelto a enviar un mensaje a través de sus redes sociales que viene de algún modo a confirmarlo. Nada tiene que ver con la respuesta que hizo al comentario de Antony pidiendo que se quedara, luego borrado por el brasileño. Esta vez, el mediocentro cafetero ha compartido una imagen suya con ropa de entrenamiento con el siguiente texto: "Sin llorar".

De ese modo, el de Marmato viene a dejar claro que afronta este nuevo paso en su carrera sin lamentarse por la oportunidad perdida de triunfar en Europa. Una sensación que se reafirma con la canción elegida para acompañar su publicación, 'Soy humilde', del artista Quezada Traviezo, cuya letra resulta elocuente: "Hoy camino firme y no me rajo en la vida. Con la frente en alto, la mirada encendida. No presumo nada, pero sé lo que valgo. Lo poco, lo mucho, me lo gané trabajando".

Los números de Nelson Deossa en el Real Betis

Sea como fuere, lo cierto es que en el conjunto verdiblanco no ha logrado responder a las expectativas que generó su contratación. Aterrizó avalado por un exhaustivo seguimiento y su explosión en el Mundial de Clubes, pero su temporada pasada resultó decepcionante. Nunca llegó a convertirse en un futbolista importante en los planes de Manuel Pellegrini. Aunque participó en 33 encuentros, la mayoría fue como suplente, de ahí que no llegase a los 1.500 minutos de juego. Eso, unido a que su actitud fuera del campo tampoco era la más ejemplar, han animado al Real Betis a buscarle una salida que le permitirá recuperar la inversión realizada hace un año, cuando se abonaron 11,7 millones de euros al Monterrey mexicano, e incluso conseguir una pequeña plusvalía.

La fórmula elegida: una venta 'encubierta'

Así, a expensas de los últimos trámites, la salida de Nelson Deossa se articulará mediante una cesión con opción de compra que se convertirá en obligatoria se se cumplen unas sencillas condiciones, aunque la entidad heliopolitana se habría asegurado que esta venta en diferido compute ya en este ejercicio. En principio, el vasco da gama deberá pagar 10 millones a final de temporada, más otros dos en variables.

Muchas otras 'novias' que no dieron el paso al frente

Por su parte, el colombiano también lo tiene todo arreglado para firmar un contrato hasta 2031 con un sueldo ligeramente superior, que irá aumentando de forma progresiva. Por el camino quedará el interés de otros muchos clubes que no acabaron de dar el paso. No solo River Plate, pues también fue relacionado con Flamengo e Ipswich Town, así como con su ex equipo, el Monterrey, y el también mexicano Club América. A ellos se unieron a última hora el Hull City inglés, el Besiktas turco, el Panathinaikos griego, el Deportivo de La Coruña o el Columbus Crew de la MLS estadounidense. Pero el Vasco da Gama siempre ha sido el que más empeño ha puesto.