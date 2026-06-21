Las líneas rojas en la 'operación Deossa' y los pasos que faltan para que se cierre

El mediocentro colombiano llegó ya a un entendimiento económico con Vasco de Gama, que le propone una ligera mejora de salario y un contrato por cuatro temporadas y una quinta opcional, por lo que sólo falta el acuerdo entre clubes, que debe encarrilarse entre el lunes y el martes

Real Betis y Vasco de Gama avanzan con paso firme en la 'operación Deossa', encarrilada desde el cónclave del pasado jueves entre los directores deportivos de ambos equipos y afianzada tras la intervención del empresario Marcos Lamacchia, dispuesto a invertir 400 millones de dólares para hacerse en las próximas semanas con la mayoría accionarial de la entidad de Río de Janeiro. Aunque esa gestión aún no es oficial, como tampoco que Hernán Crespo vaya a ser el sustituto del destituido entrenador Renato Gaúcho, aunque no hay tiempo que perder, ya que la zona de descenso acecha a los albinegros.

Con Admar Lopes, director de fútbol, de mini vacaciones activas en España y Portugal, urge adelantar media docena de fichajes que cuentan con los avales personales del hijastro de la presidenta del Palmeiras. Él mismo será quien asegura que las cantidades prometidas (entre 11 y 12 millones de euros al cambio, bonus incluidos, según ha trascendido) serán transferidas en tiempo y forma, lo que debe formalizarse por escrito entre este lunes y el martes, aclaran a ESTADIO Deportivo. Es el siguiente paso en un trato que todas las partes deslizan que marcha a buen ritmo y que no pasará de la semana entrante.

Nelson Deossa da su visto bueno a la mudanza a Río de Janeiro

Con permiso desde La Cartuja para negociar sus condiciones económicas con el Vasco da Gama, los asesores de Nelson Deossa han transmitido ya al Real Betis que han alcanzado un principio de acuerdo en lo que años de contrato y cantidades se refiere. De esta forma, cuando el vínculo quede consolidado definitivamente, el colombiano se comprometería hasta 2030, con un quinto año opcional y supeditado a su rendimiento, con el 'Time da Virada', que, incluso, le mejorará sensiblemente, entre fijo y bonus, los emolumentos que percibe como verdiblanco, por lo que todos saldrán ganando.

La licencia que podría permitirse el Betis para cerrar la operación

El Real Betis estudia ceder a Nelson Deossa a Vasco da Gama siempre y cuando se incluya una obligación de compra dentro de un año, fórmula que computa igual que una venta en LaLiga, por lo que se contemplaría ese montante final en el apartado de ingresos a la hora de elaborar el nuevo límite salarial, así como podría valer para cuadrar las cuentas, dado que se necesitan, sin contar el goteo por la marcha definitiva de Nobel Mendy al Rayo Vallecano y las variables por la Champions League del Como 1907 de Assane Diao y Jesús Rodríguez, algo más de 20 millones de euros antes del 30 de junio.

El resto podría llegar gracias al traspaso de Sergi Altimira, con Sporting CP, RB Leipzig y algún otro como el Milan dentro de la subasta. Huelga decir que en La Cartuja prefieren que la entidad cruzmaltina haga frente a una compra directa y no en diferido del centrocampista de Marmato, aunque el que se postula como nuevo propietario albinegro, Marcos Lamacchia, ha ofrecido garantías de pago suficientes para realizar esa concesión. Por ahora, la vía deseada por los cariocas es un préstamo remunerado con opción de compra que, como mucho, se convierta en obligación con condiciones sencillas de cumplir, lo que no valdría para adelantar su registro a ojos de Javier Tebas.