El Milan también anda tras Sergi Altimira y el Betis se frota las manos

La entrada en escena del club italiano podría desatar una puja sin duda beneficiosa para los intereses verdiblancos, con el Sporting de Portugal a la expectativa y a la espera de la oferta concreto del RB Leipzig, hasta ahora la opción preferida por el mediocentro catalán

El 30 de junio asoma en el horizonte y el Real Betis centra sus esfuerzos en la operación salida para conseguir cuadrar sus cuentas antes de esa fecha con traspasos por algo más de 20 millones de euros. A ello ya ha contribuido la compra definitiva de Nobel Mendy por el Rayo Vallecano. Pero con River Plate distante aún por Nelson Deossa, todas las miradas apuntan a Sergi Altimira, llamado a ser esa gran venta que permita no presentar pérdidas en el ejercicio y ver afectado el límite salarial de cara a la próxima campaña.

Sergi Altimira prefiere al RB Leipzig, pero el Sporting de Portugal llega más lejos por ahora

Al centrocampista catalán le gusta la opción del RB Leipzig, cuyo director deportivo, Marcel Schäfer, viajó a la capital hispalense a principios de mayo para convencerlo. Pero desde La Cartuja siempre han defendido que lo venderán al mejor postor, exigiendo de primeras 25 millones de euros que podrían ser ligeramente rebajados. Por ello, se espera que el club alemán pase a la acción de forma definitiva. De hecho, en los próximos días debe llegar una oferta concreta procedente del Red Bull Arena, aunque por ahora el que más cerca está es el Sporting de Portugal.

Días atrás, el diario A Bola desvelaba que el club lisboeta ha presentado una propuesta de 18 millones de euros más cuatro en variables, dos de ellos de fácil cumplimiento y otros dos más complicados, indicando incluso que la misma convencería al Real Betis. Pero el acuerdo con el jugador, al que le ofrecen un contrato de cinco temporadas, sigue sin cerrarse. Y en medio de todo ello, desde Italia surge el interés del Milan, lo que podría destara una puja sin duda beneficiosa para los intereses verdiblancos.

El Milan, atento a la situación

Según informa el periodista Ángel García (@Cazurreando), el conjunto lombardo ha puesto sus ojos en Sergi Altimira ante las dificultades surgidas en las negociaciones con el Sporting. De hecho, pese a lo apuntado desde el país vecino, en las oficinas de La Cartuja solo consta oficialmente la primera oferta lusa, que ascendía a 14 millones más tres en bonus, la cual fue rechazada.

Cabe recodar, además, que el 15% del pase corresponde al jugador y a su entorno, que habría que restar al montante final de la operación. motivo por el cual la entidad verdiblanca no se contentará con menos de 20 o 22 millones de euros, siendo la primera cifra el valor de mercado que le otorga actualmente la web especializada Transfermarkt.

Los números de Sergi Altimira en el Real Betis

En cualquier caso, la venta de Sergi Altimira será un negocio más que redondo, con una importantísima plusvalía. No en vano, su fichaje hace tres veranos supuso un mínimo desembolso de dos millones (1,4 para el Getafe, que lo había firmado a coste cero del Sabadell, y 600.000 euros para el jugador). Entre medias, además, ha ofrecido un importante rendimiento deportivo, disputando en total 110 partidos, 40 de ellos esta última campaña, en los que ha firmado además 5 goles y 4 asistencias.

El FC Barcelona, también pendiente

A sus 24 años, y con contrato en vigor hasta 2029, el de Cardedeu ha conseguido hacerse con un nombre a nivel internacional y ya fue tentado también tiempo atrás por el Eintracht de Frakfurt, siendo igualmente seguido por clubes ingleses de la Premier League y la Championship. Pero, pese a ello, el Real Betis considera una pieza prescindible al ex canterano del FC Barcelona, que se llevaría un pellizco por derechos de formación. Como ya informó ESTADIO Deportivo, el plan en todo momento ha sido hacer caja con él y Nelson Deossa para, en su lugar, hacerse fuerte por otros activos del plantel como Abde o Natan.