El Benfica suaviza sus exigencias por Ivanovic, pero en La Cartuja varían el rumbo

El croata prefiere la opción verdiblanca a la del recién ascendido a la Premier League Hull City, aunque el mayor poderío económico de los ingleses decantará salvo sorpresa a su favor la balanza, con la entidad encarnada dispuesta a posponer un ingreso que le permitiría obtener una plusvalía

El Benfica, que pagó el pasado verano al Union Saint-Gilloise la nada desdeñable cifra de 22,8 millones de euros (más otros cinco millones en variables no cumplidas) por el delantero croata Franjo Ivanovic, desea recuperar su inversión y no se cierra en banda a la salida del jugador nacido en Austria, por el que han preguntado en las últimas semanas Real Betis y Hull City. De hecho, las últimas noticias es que las 'Águilas' han suavizado su postura y sus exigencias por el también mediapunta y extremo, incluso ofreciendo facilidades a los interesados por el canterano del Ausburgo hasta un cierto punto, lo que no quiere decir que esté más cerca de vestir de verdiblanco.

Antes al contrario, según publica el diario 'Record' en su última edición, Franjo Ivanovic podría quedarse ya fuera de la convocatoria para el partido de este jueves contra el Hearts of Midlothian escocés, correspondiente a la ida de la tercera ronda previa de la Europa League, dado que su salida es inminente... rumbo a la Premier League. El de Schwaz prefiere la opción heliopolitana, aunque en La Cartuja miran hacia otro lado tras constatar que es inviable sacarlo de 'Da Luz' bajo la fórmula del préstamo con opción de compra. El balcánico gusta mucho a Manu Fajardo y sus colaboradores, pero, como avanzó ESTADIO Deportivo, ahora mismo no se puede realizar tamaña inversión.

Como mucho, cesión con obligación de compra por valor de 25 millones

Según la misma fuente, el Benfica está dispuesto a no pedir un traspaso por Franjo Ivanovic, pero su línea roja es la cesión con obligación de compra por valor de 25 millones de euros, lo que le asegura una ligera plusvalía por el tercero de a bordo en su plantilla para la posición de delantero centro, por detrás del recién llegado Jhon Durán y del titular Vangelis Pavlidis. A principios de verano, el Como 1907 italiano y el Galatasaray turco preguntaron por el croata, que se ha quedado a estas alturas con la vía del Hull City y una hacia el Real Betis que se ha terminado esfumando por las altas pretensiones lisboetas y la falta de flexibilidad inicial en el país vecino.

Una prioridad que debe esperar y que condiciona el resto de movimientos

Con las manos atadas en la planta noble de la Ciudad Deportiva Luis del Sol hasta que no haya otra gran venta, el Real Betis peina el mercado y espera su momento para contratar al delantero que compita con el 'Cucho' Hernández, su máxima prioridad tras la llegada de Fran García para el lateral izquierdo. Hasta que no haga ese movimiento, previsiblemente, se limitará a cubrir salidas (Facundo Bernal por Sergi Altimira, Diego Conde por Pau López), con Sofyan Amrabat y Dani Ceballos a la espera de margen salarial, que podría crecer, aunque no para recuperar a ambos centrocampistas, con el adiós de Nelson Deossa. Se trabaja en una operación con amplia plusvalía que exigirá contratar un sustituto del saliente, pero que podría permitir un rearme más amplio.