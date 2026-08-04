El mensaje de Antony ante su posible debut en pretemporada con el Betis: "Construyendo en silencio"

El brasileño se encuentra mucho mejor de la pubalgia que le lastró en la segunda mitad de la campaña pasada y podría estrenarse este verano en el duelo de mañana miércoles ante el Arsenal

El Real Betis ya se encuentra en Dublín, donde mañana miércoles afrontará su sexto y penúltimo amistoso de pretemporada ante el Arsenal. Sin duda, una prueba de nivel ante el actual campeón de la Premier League, con el que coincidirá esta próxima cahmpaña en la Champions, que puede significar además el estreno de Antony en el presente verano.

Tras los pasos de Isco Alarcón

Después de que Isco Alarcón sorprendiese con su regreso en el último choque ante la UD Almería, ahora las miradas se centran en el brasileño. Lastrado por una pubalgia el pasado curso, el extremo paulista se trató de dicho problema en su país durante las vacaciones y por ello se incorporó unos días más tarde al primer 'stage' llevado a cabo en Alemania, sin que haya podido disputar aún ningún minuto en los cinco encuentros de preparación disputados.

El ex del Manchester United viene llevando a cabo un plan de entrenamientos específico para dejar atrás por completo esas molestias en el pubis, confirmando él mismo días atrás que su regreso a los terrenos de juego puede producirse esta semana. De momento, se centra en el trabajo y tira de paciencia, como ha dejado patente en su ultima publicación en redes sociales.

Un mensaje para expresar su paciencia

"Construyendo en silencio. El resto, el campo responde", ha expresado el crack verdiblanco en una publicación de Instagram, en la que ha compartido varias imágenes suyas en la última sesión realizada en la Ciudad Deportiva Luis de Sol, antes de poner rumbo a Irlanda.

Tras no poder ser de la partida ante Sportfreunde Lotte, Recreativo de Huelva, Granada, Olympique de Lyon ni UD Almería, Antony está convencido de que pronto podrá estar sobre el césped junto a sus compañeros, aunque no quiere correr riesgos. "Me siento mucho mejor que la temporada pasada. Llevo tres o cuatro días entrenando ya con el equipo. Debemos tener un poco de calma, pero falta poco para estar jugando con mis compañeros y creo que la semana próxima ya estaré", señaló en los medios del club el pasado viernes.

En su "mejor momento" ante una ilusionante temporada

Su objetivo no es otro que llegar a tope al debut liguero, que tendrá lugar el viernes 21 de agosto en La Cartuja ante la Real Sociedad (21:00 horas), para comenzar a sumar desde el principio en una ilusionante temporada. La pasada campaña, su primera completa en las filas verdiblancas, rozó en realidad los 3.500 minutos de juego, repartidos en 46 choques, y firmó la nada desdeñable cifra de 14 goles y 10 asistencias. Pero Antony quiere más y siente que puede darlo, asumiendo sus problemas físicos, que arrancaron en diciembre del pasado año, como algo normal que debía superar.

"Estoy viviendo mi mejor momento, no solo dentro del campo, sino también con la familia. Claro que hay cosas que tenemos que pasar, momentos difíciles, pero es parte de la vida. Hoy estoy disfrutando, siento que estoy bien y feliz. Tenía que pasar un poco de esas cosas, pero bueno, está en el pasado ya, estoy disfrutando mucho, muy feliz", destacó.