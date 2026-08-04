Roberto Soldado explota por la invasión de Ceuta y ataca a Pedro Sánchez: "¿Dónde están los políticos para defender a los españoles? Qué asco dais... ¡Fuerza España!"

El exdelantero español no pudo contenerse y atacó no solo al Gobierno español sino también a la la oposición por todo lo sucedido en Ceuta desde hace una semana

Roberto Soldado, exfutbolista de Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Granada, Levante y de la propia Selección española, no ha podido morderse la lengua sobre los acontecimientos que han pasado y siguen todavía dando que hablar en Ceuta, con la entrada masiva de inmigrantes marroquíes, y como muchos otros, el exjugador ha puesto en la diana a los políticos.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, el que fuera uno de los goleadores nacionales más destacados de la época más reciente, no ocultó su enfado por todo lo que está viviendo el pueblo ceutí. "¿Dónde están los p**** políticos para defender a los españoles? ¿Para quién gobiernan? ¿Dónde está la oposición?", escribió Roberto Soldado, unas palabras que rápidamente replicaron muchísimos seguidores.

El internacional español, que siempre ha destacado también por pronunciarse sobre temas políticos y sociales y nunca ha escondido su profundo sentimiento patriótico, acabó su mensaje con un contundente comentario: "¡Qué asco dais, iros a la mierda! Fuerza España".

En los últimos años, Roberto Soldado ha expresado su opinión sobre diferentes temas extradeportivos, y en esta ocasión, con motivo de la tensión que se vive en la frontera de Ceuta, Soldado no ha dudo en cargar no solo contra el Gobierno del presidente Pedro Sánchez sino también con los líderes de los partidos de la oposición.

Ceuta recupera poco a poco la normalidad tras la mayor crisis migratoria de los últimos años

La ciudad autónoma de Ceuta comienza a recuperar la normalidad después de varios días marcados por una entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, una situación que ha puesto al límite la capacidad de respuesta de las administraciones españolas y ha reabierto el debate sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Según los datos facilitados por las autoridades españolas, decenas de miles de personas cruzaron la frontera de forma irregular a partir del 30 de julio. En las últimas jornadas, la mayoría de ellas ya ha regresado a Marruecos mediante retornos coordinados entre ambos países. Las Fuerzas de Seguridad estiman que alrededor de 69.500 personas han sido devueltas o han regresado al otro lado de la frontera, aunque todavía permanecen en Ceuta entre 3.000 y 5.000 inmigrantes, entre ellos más de 860 menores extranjeros no acompañados, cuya devolución no puede realizarse de forma inmediata por las garantías legales que les protegen.

La crisis ha tenido además un elevado coste humano. Las cifras oficiales siguen siendo objeto de discrepancia entre las administraciones española y marroquí. Mientras Rabat reconoce 11 fallecidos en territorio marroquí, las autoridades españolas han informado de un número considerablemente mayor de víctimas mortales vinculadas a los intentos de cruce, lo que ha convertido este episodio en uno de los más graves registrados en la frontera de Ceuta.

En la ciudad, la situación comienza a estabilizarse. Comercios y servicios han reabierto progresivamente y se han reforzado los dispositivos policiales y militares en los puntos más sensibles, especialmente en el espigón del Tarajal, donde se han instalado nuevas barreras para dificultar nuevos accesos por vía marítima. No obstante, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) continúa desbordado y numerosas organizaciones humanitarias mantienen dispositivos extraordinarios de asistencia.

La dimensión política de la crisis también continúa abierta. España ha solicitado una respuesta coordinada de la Unión Europea y los ministros del Interior de los Estados miembros celebran reuniones de urgencia para analizar la situación y reforzar la cooperación en materia migratoria. Al mismo tiempo, Marruecos sostiene que la llegada masiva estuvo motivada por la actuación de redes de tráfico de personas y por la confusión generada tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones en frontera, mientras que desde Ceuta se reclama una mayor implicación del Gobierno central y medidas permanentes para reforzar el control fronterizo.

A día de hoy, el flujo de entradas se ha reducido de forma significativa y las autoridades consideran que la situación está bajo control, aunque persiste la preocupación por la gestión de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad y por la posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de entrada si no se refuerza la cooperación entre España y Marruecos.