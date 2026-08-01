Benjamin Mendy vende su réplica de la Copa del Mundo por 54.000 euros

El campeón francés subastó el recuerdo oficial del Mundial de Rusia 2018, dañado en su base y acompañado por un certificado firmado, después de recibir un total de 38 pujas

Benjamin Mendy ha vendido por aproximadamente 54.000 euros la réplica oficial de la Copa del Mundo que recibió después de proclamarse campeón con Francia en Rusia 2018.

La pieza fue subastada por la casa estadounidense Goldin y alcanzó los 62.220 dólares tras recibir 38 pujas. No se trata del trofeo original custodiado por la FIFA, sino del recuerdo oficial entregado al futbolista por su participación en el título francés.

Benjamin Mendy vende su réplica oficial por 54.000 euros

La réplica de Mendy formó parte de la denominada Global Football Auction: Part Two, una subasta dedicada a objetos históricos y piezas de coleccionismo relacionadas con el mundo del fútbol.

La puja concluyó el pasado 25 de julio y terminó alcanzando los 62.220 dólares, unos 54.000 euros al cambio. La casa Goldin había establecido inicialmente una cantidad de 4.250 dólares para adquirir directamente la pieza, pero el interés despertado multiplicó considerablemente su valor.

El comprador también recibió un certificado de autenticidad firmado por el propio Benjamin Mendy. El documento permite confirmar la procedencia del objeto y su vinculación con uno de los integrantes de la selección francesa campeona del mundo.

El papel de Mendy en el Mundial conquistado por Francia

Benjamin Mendy llegó a Rusia como integrante de una selección en la que Lucas Hernández terminó adueñándose del lateral izquierdo. Didier Deschamps concedió al entonces futbolista del Manchester City una participación reducida.

Mendy disputó aproximadamente 40 minutos durante el empate sin goles frente a Dinamarca en la fase de grupos. Fue su única aparición en un torneo que Francia terminó conquistando después de eliminar a Argentina, Uruguay y Bélgica antes de imponerse a Croacia.

Aunque su peso deportivo fue secundario, formaba parte oficialmente de la convocatoria y recibió la medalla y la réplica correspondiente como campeón. El lateral acumuló diez internacionalidades con la selección francesa antes de desaparecer de los planes de Deschamps.

En el momento del Mundial atravesaba el periodo de mayor reconocimiento de su carrera. El Manchester City había pagado alrededor de 58 millones de euros al Mónaco durante el verano de 2017, una cantidad que entonces lo convirtió en uno de los defensas más caros del mundo.

Mendy responde a las críticas por vender su recuerdo

La decisión de desprenderse de una pieza tan simbólica generó críticas en Francia y en las redes sociales. Mendy respondió mediante un mensaje publicado en Snapchat y defendió su derecho a decidir sobre un objeto de su propiedad. "¿Es mi trofeo o el vuestro? Me pertenece y hago con él lo que quiero", contestó el jugador.

El lateral añadió con ironía que la réplica ocupaba demasiado espacio en su armario y aseguró que todavía conserva otros títulos que podría poner a la venta. No explicó que la decisión estuviera motivada por una necesidad económica concreta.

La nueva etapa de Benjamin Mendy en Polonia

El campeón mundial juega actualmente en el Pogoń Szczecin. Llegó al fútbol polaco en septiembre de 2025 después de sus etapas en el Lorient y el FC Zúrich, con los que intentó recuperar continuidad.

Durante la pasada temporada participó en once encuentros de la liga polaca. Recientemente amplió su contrato por una campaña más, por lo que continuará compitiendo en Polonia durante el curso 2026/2027.

Su presente deportivo se encuentra muy alejado del Manchester City y de aquella selección francesa que dominó el Mundial de Rusia. Sin embargo, su condición de campeón conserva un indudable valor en el mercado del coleccionismo.

La réplica agrietada, acompañada por la firma de Mendy y la historia de Francia 2018, ya pertenece a un nuevo propietario. Un recuerdo personal convertido en una pieza de colección por la que alguien ha pagado 54.000 euros.