El árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina desvela lo ocurrido con Leo Messi: "Al principio fue un shock"

Slavko Vinčić defiende su arbitraje en la final del MetLife Stadium y asegura que "no fuimos tema de conversación" y que Leo Messi "se comportó con deportividad", mientras la FIFA mantiene abierto el expediente por los incidentes que tuvieron lugar tras el partido

La final del Mundial entre España y Argentina sigue dando de qué hablar. La polémica fue protagonista en un partido como el del MetLife Stadium que tuvo de todo. Por ello, Slavko Vinčić, colegiado del encuentro, ha querido valorar su actuación y comentar sus sensaciones dos semanas después del decisivo choque entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Lionel Scaloni, que mantuvo la duda por su continuidad en la Albiceleste.

El árbitro esloveno no lo tuvo nada fácil durante los 120 minutos de la final del Mundial. Slavko Vinčić llegó a pitar un total de 46 falta entre España y Argentina. En dos de ellas vinieron las tarjetas amarillas a Enzo Fernández, que tuvo que abandonar el terreno de juego dejando al combinado de Lionel Scaloni con uno menos durante toda la prórroga. Pese a ello, el colegiado no tiene dudas en que su actuación "fue la correcta".

Slavko Vinčić: "No fuimos tema de conversación después del partido"

De esta manera, Slavko Vinčić, en declaraciones recogidas por el medio Olé, destaca el hecho de que no se habló de su figura tras la final del Mundial, evidenciando el buen trabajo hecho durante el encuentro entre España y Argentina: "No fuimos tema de conversación después del partido, lo que demuestra que hicimos bien nuestro trabajo en general. Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta".

Por otro lado, el colegiado ha querido darle importancia a lo que supone dirigir una final de un Mundial: "La mentalidad y las reacciones de los jugadores son diferentes, y hay que entenderlo todo. El mayor reto es gestionar todo correctamente durante el partido. La responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera arbitral se reduce a un solo partido", apuntó el esloveno, que dijo adiós a su carrera tras el encuentro en el MetLife.

Slavko Vinčić: "Teníamos que estar a la altura de esa confianza"

En este sentido, Slavko Vinčić apuntó cuáles eran las claves de un árbitro para dirigir una final de un Mundial como la que enfrentó a España y Argentina: "Sabía que la mayor parte del trabajo consistiría en dirigir el encuentro: cuándo detenerlo y cuándo permitir que la acción continuara". Sobre la decisión de ser el colegiado elegido, el esloveno afirmó que "al principio fue un shock".

Además, el colegiado de la final del Mundial explicó que después se sintió "orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral. Sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término".

Slavko Vinčić, a favor del VAR y de la tecnología en el fútbol

Slavko Vinčić se mostró a favor de la tecnología en el VAR, clave para la toma de decisiones en diferentes situaciones de los partidos: "Se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología".

Por último, el árbitro de la final del Mundial no se quiso 'mojar' con la conversación que tuvo con Leo Messi durante el partido contra España, sobre todo en momentos como la expulsión de Enzo Fernández, dónde el jugador de Inter Miami, que puede perder el Princesa de Asturias, pidió la tarjeta roja a Marc Cucurella: "Dejaré esa conversación en el terreno de juego. Pero puedo decir que Messi se comportó con deportividad".

Tras ello, cabe recordar que la FIFA ha abierto un expediente por lo sucedido durante la final del Mundial, con una tangana en la que fueron protagonistas Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala e incluso Gavi, como uno de los señalados por parte del organismo federativo. Por ello, queda esperar si la Comisión Disciplinaria decide sancionar a alguno de los mencionados por los incidentes del pasado 19 de julio.