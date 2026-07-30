Gonzalo, vendido a Fulham por una millonada: el Real Madrid dispara los ingresos de 'La Fábrica'

Florentino Pérez ejecuta una gran venta dentro de su 'operación salida' con uno de los traspasos más importantes del verano, un fichaje de renombre para Álvaro Arbeloa y la Premier League tras un acuerdo económico muy alto entre ambos clubes; ambas entidades también ultiman el fichaje del canterano César Palacios

Clin clin. El Real Madrid continúa haciendo caja con su cantera. La entidad presidida por Florentino Pérez ha alcanzado un acuerdo con el Fulham para el traspaso de Gonzalo García, una de las grandes joyas de 'La Fábrica' y el futbolista con mayor proyección actual de la plantilla blanca. La operación se ha convertido en una de las más llamativas del mercado estival por la importante cifra económica que dejará en las arcas madridistas.

Los números varían según las informaciones. Mientras la Cadena COPE apunta a un traspaso cercano a los 70 millones de euros con una opción de recompra preferencial para el Real Madrid, otras sitúan el acuerdo en torno a los 40 millones por el 70% de los derechos del delantero. En cualquier caso, todas coinciden en que se trata de una de las mayores ventas realizadas por el club con un futbolista formado íntegramente en su cantera.

Arbeloa vuelve a apostar por Gonzalo

El gran impulsor del fichaje ha sido Álvaro Arbeloa. El entrenador del Fulham conoce perfectamente las cualidades del delantero después de haber coincidido con él durante su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid. Será, de hecho, la tercera vez que ambos compartan vestuario. Bajo las órdenes del técnico salmantino, Gonzalo protagonizó una extraordinaria temporada en Primera RFEF, donde firmó 25 goles en 36 partidos antes de dar el salto definitivo al primer equipo.

La pasada campaña disputó 39 encuentros con el Real Madrid y anotó 13 goles, seis de ellos en LaLiga y cuatro en el Mundial de Clubes, siendo el 'pichichi' de la competición y consolidándose como un recurso habitual desde el banquillo. Ese rendimiento ha terminado por convencer al Fulham para realizar una inversión histórica.

Palacios también pone rumbo a Londres

La operación entre ambos clubes no termina con Gonzalo. El Fulham también ha acelerado el fichaje de César Palacios, otro de los futbolistas más prometedores de 'La Fábrica' y un perfil que también cuenta con el total respaldo de Arbeloa. Según informa el diario Marca, el conjunto inglés abonará entre ocho y diez millones de euros por el 70% de sus derechos, una cantidad que elevaría hasta cerca de los 50 millones de euros el total el montante conjunto de ambas operaciones si se toma como referencia esa fórmula de reparto.

La salida de Palacios confirma la estrategia del Real Madrid de rentabilizar el enorme talento generado por su cantera, manteniendo además un porcentaje de los derechos de varios jugadores para beneficiarse de futuras revalorizaciones.

'La Fábrica', una mina de oro

Con estas operaciones, el Real Madrid vuelve a demostrar el extraordinario rendimiento económico de su cantera. En los últimos meses el club ha cerrado importantes ventas de futbolistas formados en Valdebebas, generando una importante inyección económica para afrontar nuevos movimientos de mercado.

Entre ellas destaca la de Nico Paz, traspasado por 60 millones de euros, además de otras como las de Víctor Muñoz (25 M€), Mario Gila (15 M€), Álvaro Rodríguez (12M€, salidas de primer nivel a las que se suman las de Chema Andrés, Rafael Obrador, Rafa Marín, Fran García, Mario Martín, Yusi Enríquez o Jacobo Ramón.

Más margen para reforzar la plantilla

La salida de Gonzalo supone, además, un nuevo impulso para la planificación deportiva de José Mourinho. El técnico portugués continúa remodelando la plantilla y el dinero ingresado facilitará nuevas incorporaciones en un mercado donde el gran objetivo sigue siendo Rodri Hernández.

Al mismo tiempo, la marcha del delantero obliga al Real Madrid a estudiar el mercado para incorporar un nuevo '9' que complemente el ataque blanco. Con Gonzalo y Palacios rumbo a la Premier League, la operación salida continúa avanzando al mismo ritmo que la reconstrucción del proyecto de Mourinho, que sigue tomando forma a pocas semanas del inicio oficial de la temporada.