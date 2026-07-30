Mourinho comienza la toma de decisiones vitales: dos fichajes y cuatro salidas

El técnico portugués ya está dejando su sello en el Real Madrid tras dar luz verde a varias determinaciones trascendentales como las ventas de Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Víctor Valdepeñas o la cesión Franco Mastantuono

Tras varias semanas de trabajo, José Mourinho ha pasado a tomar sus primeras decisiones importantes y el Real Madrid está tomando buena nota de sus premisas.

El técnico luso ha necesitado más de un mes para analizar con cercanía y detenimiento su plantilla y ha mantenido varias reuniones con la dirección deportiva en las que ha venido a definir las primeras líneas maestras de actuación para un proyecto con el que pretende devolver al conjunto blanco a la cima del fútbol europeo.

Su puñetazo en el tablero más importante apunta al centro del campo, donde la llegada de Rodri Hernández se ha convertido en la gran prioridad del club una vez encarrilado el fichaje del extremo Yan Diomande, cuya oficialidad, al igual que la del internacional español, se espera de manera inminente.

La apuesta por el centrocampista del Manchester City no llega sola. Su incorporación provocará un importante efecto dominó en la plantilla madridista, donde hasta cuatro futbolistas tienen decidido o muy encaminado su futuro lejos del Santiago Bernabéu.

Rodri, el elegido para liderar el nuevo proyecto

La insistencia de José Mourinho ha resultado decisiva. El técnico considera que el capitán de la selección española es la pieza que necesita su equipo para dominar los partidos desde la medular y dotar al Real Madrid del equilibrio que ha echado en falta durante las últimas temporadas.

La operación, que ronda los 55 millones de euros entre los tiras y aflojas con el Manchester City, se encuentra en su recta final y todo apunta a que el club blanco anunciará su incorporación en los próximos días. El internacional español, además, llega después de rechazar la renovación con el Manchester City, circunstancia que ha facilitado unas negociaciones que parecían impensables hace apenas unas semanas puesto que el jugador ha entrado ya en su último año de contrato. Firmará con el Real Madrid hasta 2030.

Con Yan Diomande también preparado para convertirse oficialmente en nuevo jugador madridista, Mourinho ha pedido la llegada de un extremo derecho de primer nivel y el club, ante la imposibilidad de firmar a un jugador de primerísimo nivel como Michael Olise ante la negativa rotunda del Bayern, ha apostado por el exfutbolista del Leganés, por quien pagarán 100 millones de euros al Leipzig.

Tchouaméni y Camavinga, señalados

Para sufragar estos 150 millones en ambos fichajes de primer orden, el Real Madrid necesita dar salida a hombres importantes y las víctimas propicias en todo esto serán Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. El entrenador portugués entiende que ambos ocupan un rol demasiado similar y considera innecesario mantener dos perfiles prácticamente idénticos dentro de la plantilla.

Tchouaméni, que hace apenas unos meses parecía destinado a ampliar su contrato, ha pasado a formar parte de la lista de transferibles. El Manchester United podría presentar una oferta en las próximas semanas para hacerse con sus servicios.

En cuanto a Camavinga, tampoco entra entre las piezas imprescindibles del nuevo proyecto. Aunque su salida no está tan avanzada como la de Tchouaméni, Mourinho ha dado el visto bueno a estudiar propuestas por el internacional francés si llega una oferta que satisfaga a todas las partes. Algunas informaciones apuntan a un ofrecimiento del jugador al Manchester City.

Valdepeñas hace las maletas rumbo a Italia

Las decisiones del entrenador portugués también alcanzan a la cantera. Víctor Valdepeñas, uno de los futbolistas con mayor proyección de 'La Fábrica', pondrá rumbo a la Fiorentina después de recibir la aprobación definitiva del técnico madridista.

En los últimos días se especuló con la posibilidad de que permaneciera en la primera plantilla para reforzar el lateral izquierdo, pero finalmente Mourinho ha considerado que la mejor solución pasa por aceptar su traspaso.

La operación permitirá al Real Madrid ingresar alrededor de ocho millones de euros, además de reservarse el 50% de una futura venta, manteniendo así el control sobre un futbolista con una notable proyección.

Mastantuono también deberá salir cedido

Otra de las decisiones importantes afecta a Franco Mastantuono. El joven argentino ya conoce desde hace días que Mourinho no cuenta con él para esta temporada y deberá buscar una cesión que le permita acumular minutos y continuar su crecimiento.

El Real Madrid mantiene su preferencia de que el atacante permanezca en España, donde Villarreal y Real Sociedad siguen siendo los dos clubes mejor posicionados para acogerle. Sin embargo, el deseo del futbolista pasa por regresar a River Plate, una posibilidad que ya negocian ambas entidades.

Con estas decisiones, Mourinho deja claro que no pretende realizar únicamente retoques en la plantilla. El portugués quiere construir un equipo nuevo alrededor de futbolistas que encajen plenamente en su idea de juego. La llegada de Rodri será el gran símbolo de ese cambio de ciclo, mientras las probables salidas de Tchouaméni, Camavinga, Valdepeñas y Mastantuono evidencian que en el nuevo Real Madrid nadie tiene el puesto asegurado.