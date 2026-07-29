El Arsenal renuncia al fichaje de Vinicius por una sencilla razón: "Va a renovar"

En Inglaterra aseguran que el club 'gunner' ha descartado lanzar una ofensiva por el brasileño al considerar que el jugador ampliará finalmente su contrato con el Real Madrid; el conjunto de Mikel Arteta ya busca alternativas en el mercado mientras Florentino Pérez continúa trabajando para cerrar una de las renovaciones más importantes de la plantilla

Desde Londres aseguran que se retiran de la puja por Vinicius ya que va a renovar con el Real Madrid.Imago

El futuro de Vinicius Junior parece empezar a despejarse. Después de una semana de especulaciones sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu y una propuesta del Arsenal, desde Inglaterra llega un mensaje que invita al optimismo en el Real Madrid. Según informa Sky Sports, el club 'gunner' ha decidido abandonar definitivamente la carrera por el internacional brasileño al asumir que su destino seguirá ligado al conjunto blanco.

El club londinense llevaba semanas estudiando la posibilidad de protagonizar uno de los grandes bombazos del mercado aprovechando que la renovación del atacante todavía no se había cerrado oficialmente. Sin embargo, la sensación que manejan ahora en los despachos del Emirates es completamente distinta. En el Arsenal consideran que Vinicius acabará renovando su contrato con el Real Madrid y, por ello, han optado por centrar todos sus esfuerzos en otros objetivos.

El Arsenal da un paso atrás

El conjunto dirigido por Mikel Arteta había preparado el terreno para intentar un fichaje histórico. Tras quedarse sin opciones de incorporar a Morgan Rogers, cuyo destino terminó siendo el Chelsea, el Arsenal disponía de músculo económico suficiente para afrontar una operación de enorme envergadura y Vinicius aparecía como uno de los grandes sueños de la dirección deportiva encabezada por Andrea Berta.

Sin embargo, según informa Sky Sports, dentro del club inglés existe la convicción de que la operación nunca llegará a producirse. El mensaje que se transmite desde el entorno 'gunner' es claro: "Va a renovar", es la afirmación que sale de las oficinas de los 'gunners' cuando se les pregunta por la posible oferta para convencer al Real Madrid y a Vinicius. Esa certeza ha llevado al Arsenal a retirar cualquier intención de presentar una oferta multimillonaria tanto al Real Madrid como al propio futbolista.

Además, desde Inglaterra destacan un aspecto que consideran fundamental. Vinicius nunca ha dado señales públicas de querer abandonar el Santiago Bernabéu. A diferencia de otros futbolistas que han presionado para cambiar de equipo, el brasileño ha mantenido siempre un perfil discreto, sin declaraciones ni gestos que inviten a pensar en una salida. La valoración de Vinicius podría ser de 160 millones de euros, pero en el Arsenal "confían en que firmará el nuevo contrato", asegura un periodista del citado medio.

Una renovación que sigue siendo prioritaria

Pese al optimismo que llega desde Inglaterra, la renovación todavía no ha sido anunciada ni hay más visos que apunten a ello. Las negociaciones entre el Real Madrid y el entorno del futbolista se han prolongado durante los dos últimos veranos debido, principalmente, a las diferencias económicas existentes entre ambas partes.

Sus pretensiones salariales rondan los 30 millones de euros brutos por campaña, una alta exigencia que mantiene congelada la situación, aunque ya no hay más tiempo de espera y esta renuncia por parte del Arsenal podría ser la prueba inequívoca de que existe algún input positivo en cuanto a la aceptación o el acuerdo.

Vinicius aspira a convertirse en uno de los jugadores mejor pagados del fútbol mundial y sus pretensiones salariales han ralentizado un acuerdo que, pese a todo, nunca ha llegado a romperse. En el Santiago Bernabéu existe una tranquilidad absoluta al respecto. Florentino Pérez considera al brasileño una pieza importante dentro del proyecto de José Mourinho y mantiene como prioridad cerrar cuanto antes una renovación que elimine cualquier incertidumbre sobre su futuro.

No en vano, el contrato actual del extremo entra ya en una fase delicada al encontrarse en su último año, por lo que el club blanco quiere evitar que la situación se prolongue innecesariamente.

Mourinho cuenta con él como pieza clave

José Mourinho considera al internacional brasileño uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque madridista durante los próximos años y no contempla un proyecto sin él. Mientras el club trabaja paralelamente en incorporaciones como las de Rodri Hernández o Yan Diomande para seguir reforzando la plantilla, la continuidad de Vinicius representa una operación prácticamente tan importante como cualquier fichaje.

El técnico portugués sería una de las personas responsables en acelerar la situación, apremiando para que ambas partes lleguen a un acuerdo lo antes posible para contar con el jugador en su nuevo proyecto sin temor a distracciones.

El Arsenal ya busca otro extremo

Con Vinicius prácticamente descartado, el Arsenal ha comenzado a mover ficha en otras direcciones. El club londinense sigue buscando un extremo diferencial para reforzar la plantilla de Mikel Arteta y ya trabaja con varios nombres sobre la mesa. Entre ellos aparecen futbolistas como Bradley Barcola, que también interesa al Liverpool, mientras la situación de Gabriel Martinelli continúa generando dudas dentro del propio club inglés. En cualquier caso, la prioridad de los 'gunners' ha cambiado por completo.