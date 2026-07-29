La Roma no llega y el Betis no se mueve un palmo por Abde, que está de acuerdo

El marroquí, que ya rechazó salarios muy superiores en Inglaterra, la misma Italia y Arabia Saudí, no va a forzar una salida, aparte de priorizar un proyecto de Champions; posición de fuerza en La Cartuja para exigir cláusula o nada

Aunque ha trascendido de forma masiva este martes por la noche, los lectores de ESTADIO Deportivo ya saben desde el sábado pasado que la AS Roma ha hecho una consulta al Real Betis sobre Ez Abde y quedó resignada a que solamente saldrá por los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión, de los cuales un 16% (aproximadamente 9,6 millones) iría a parar a las arcas del FC Barcelona. En Italia calcan la información publicada hace cuatro días por esta redacción: los 'giallorossi' no llegan ni piensan llegar a esas cifras. La connivencia en este asunto desde el minuto 1 del marroquí aleja cualquier opción de negocio.

Al menos 15 millones de diferencia entre unos y otros

Las cuentas en el Olímpico de la capital transalpina para la contratación del extremo zurdo, una vez reclutado el delantero argentino Santiago Castro procedente del Bolonia a cambio de 35 millones fijos y 2,5 en variables (más el préstamo remunerado con opción de compra de Artem Dovbyk), pasan por un listón similar (35+bonus) y especulan con que los verdiblancos se conformarían con que en La Cartuja se conformarían con 50 millones, lo que no es así. Sin embargo, sigue habiendo una distancia muy importante con las exigencias heliopolitanos, más allá de que el futbolista no ha dado tampoco su visto bueno.

Ez Abde quiere jugar la Champions y de 'giallorosso' podría, pero...

Sueña Ez Abde con jugar la Champions League, una competición para la que ni siquiera fue convocado en la temporada 21/22, cuando ya aparecía por el primer equipo del Barça. Se lo ha ganado en La Cartuja con su extraordinario rendimiento del curso pasado (15 goles y 13 asistencias) y, si no puede ser de verdiblanco, el de Beni Melal priorizaría un proyecto que se lo permitiera, más allá del dinero. Esa cuestión descarta al Newcastle pese a su poderío económico, mientras que Aston Villa y Roma, que sí están clasificados para la máxima competición continental, no están dispuestos a llegar a los 60 millones que quiere el Real Betis.

Nusa, el otro gran objetivo romano, vale más o menos lo mismo

Aunque con la ventaja de tener en este caso sí un pacto económico y deportivo con Antonio Nusa, la alternativa que maneja la Roma para el costado izquierdo de su ataque, el RB Leipzig tampoco le hace precio por el internacional noruego de ascendencia nigeriana, tasado en 55 millones de euros fijos y algunos más condicionados a su futuro rendimiento. Además, en cuanto cierren la venta multimillonaria (superará los 120) de Yan Diomande al Real Madrid, los sajones no tendrán la necesidad financiera de cuadrar sus cuentas, por lo que los planes 'giallorossi' se complican.