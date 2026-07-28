Ofertas para llevarse a Gnangoro Bouaré y respuesta inmediata a la espera del Betis

Dos clubes de Segunda le han trasladado propuestas formales al mediocentro del filial, que, concentrado ahora con el primer equipo, antepone quedarse a expensas de un movimiento del club verdiblanco

Pese al descenso de categoría en el curso pasado, resaltó el rendimiento a nivel individual de varios efectivos de la plantilla del Betis Deportivo y se refleja en el presente mercado de fichajes al contar con la posibilidad de dar un salto de categoría en la temporada venidera

Un buen ejemplo de esta realidad lo protagoniza Gnangoro Bouaré después de haber llamado la atención en el ejercicio anterior, tanto a las órdenes de Javi Medina como de Dani Fragoso. De hecho, el medio de 22 años disputó 2.468 minutos repartidos en 30 partidos y prácticamente fue intocable en el centro del campo verdiblanco.

Gnangoro, con Pellegrini y con propuestas en firme

Estas prestaciones no han pasado desapercibidas ni en el Betis ni en el mercado como queda en evidencia por la llamada de Pellegrini y las ofertas que tiene sobre la mesa.

De ese modo, el centrocampista oriundo de Vícar está realizando la pretemporada con el primer equipo y también ha sido citado para Marbella después del primer corte de canteranos. Bouaré trabaja con el primer equipo por petición expresa del técnico chileno para después sumarse al Betis Deportivo para el proyecto del ascenso.

Lo cierto es que hay clubes que están interesados en que está vuelta al filial no se produzca y ya le han tentado con propuestas formales ahora que solo le queda un año de contrato en Heliópolis.

Burgos y Córdoba le tientan, pero el pivote rechaza las ofertas

Tanto es así que en Segunda hay dos clubes que se han movilizado para hacerse con sus servicios y que le han ofrecido formar parte de su nuevo proyecto en la Categoría de Plata. Más concretamente, según apunta el periodista Gonzalo Tortosa, el Córdoba y el Burgos están muy interesados en sus servicios y se lo han trasladado al jugador en forma de propuesta.

Sin embargo, la respuesta ha sido la misma por parte de Bouaré, pues, a día de hoy, no desea moverse del Betis y ha rechazado estas dos vías abiertas. Y es que el medio antepone permanecer en el Betis y se encuentra a la espera de que le pongan sobre la mesa una oferta de renovación.

Confianza del Betis en la progresión del medio

El club, por su parte, no tiene intención de deshacerse de manera definitiva del almeriense en este mercado y posiblemente su continuidad está programada dentro del calendario de renovaciones de las jóvenes promesas. Dani Fragoso cuenta con él para el objetivo de recuperar la categoría y Pellegrini se mantendrá pendiente de sus evoluciones.

Cabe recordar que Gnangoro Boauré aterrizó a coste cero en La Palmera procedente del Poli Ejido en enero de 2025 e inmediatamente fue cedido al Sanluqueño. En verano regresó al Betis Deportivo para quedarse y realizar una magnífica temporada que le ha abierto las puertas de Segunda división.

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