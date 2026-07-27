Baja notable con un sustituto juvenil, Deossa y un regreso esperado en la lista del Betis para Marbella

Diego Conde se cae de la convocatoria por su luxación de hombro y su lugar lo ocupan el joven Yan, el cafetero comienza el 'stage' como reflejo del estado de las negociaciones y Fidalgo acorta sus vacaciones

El Betis parte esta tarde hacia Marbella para completar el segundo 'stage' de la pretemporada tras el realizado en Alemania y permanecerá en tierras costasoleñas hasta el próximo domingo.

El club verdiblanco ha comunicado este mediodía a través de sus medios oficiales la lista de los 29 futbolistas que viajan para seguir con la preparación a las órdenes de pretemporada, y lo cierto es que resulta significativa por varias razones, sobre todo por la presencia de Nelson Deossa.

Deossa, presente en Marbella

El 'Ingeniero' se lleva al colombiano a la segunda concentración a pesar de las negociaciones abiertas para su traspaso al Vasco da Gama. Esta decisión del club invita a creer que la resolución del asunto no se encuentra cercana tras prolongarse ya más de un mes. Ya tras la cita contra el Granada, el propio centrocampista se desmarcó de dichas conversaciones al asegurar que no sabía nada del club brasileño.

Lo cierto es que seguirá trabajando con el grupo después de ejercer como solución en los amistosos ante la ausencia de efectivos arriba mientras vuelve Cucho Hernández, a la espera de que haya luz verde.

Álvaro Fidalgo, la principal novedad, y Diego Conde, ausente

Al margen del cafetero, la principal novedad de la convocatoria para Marbella es la presencia de Álvaro Fidalgo, que ha acortado sus vacaciones tras el Mundial para incorporarse al 'stage' desde un primer momento en su intento de subir su estatus en los planes de Pellegrini. Con respecto a Alemania también se suma Abde una vez consumada su asueto y en la fase final de su recuperación.

Todavía restan por sumarse Cucho, disfrutando de la recta final del descanso, y Lo Celso, cuya vuelta no está prevista hasta el 10 de agosto al llegar hasta la final con Argentina.

Tampoco está en la convocatoria Diego Conde debido a la lesión sufrida en el partido contra el Granada y cuyo alcance se ha conocido hoy: sufre una luxación en el hombro izquierdo que le obliga perderse lo que resta de pretemporada y parte del inicio del curso.

Yan Zhuravskyi, el tercer portero con 17 años

Su lugar en la lista, como tercer portero, lo ocupará el ucraniano Yan Zhuravskyi, que este martes cumple 17 años. Manu González sube un peldaño como competencia para Álvaro Valles.

Por otro lado, Isco y Antony viajan nuevamente pese a que no terminan de estar al cien, por lo que seguirá la dosificación de cargas tanto en los entrenamientos como en los amistosos.