Dovbyk no vendía por sí solo camisetas o hay un tapado para 'reventar' el mercado

El delantero ucraniano, de los que más gustaba en La Cartuja, se marcha a un Bolonia que no jugará siquiera en Europa mediante una fórmula, la cesión remunerada con opción de compra, que habría cuadrado a los verdiblancos

Alrededor de 15 millones de euros es la cantidad que, como comentábamos en ESTADIO Deportivo, el Real Betis tiene reservada para la gran apuesta de este verano, que va a ser el delantero centro. El futbolista (se supone que de diferente perfil) que completará la delantera junto al 'Cucho' Hernández.

Manuel Pellegrini está evidenciando en estos primeros días, en esta primera mitad de la pretemporada, que realmente tiene necesidad de gol, necesidad de un futbolista que marque diferencias arriba. Se está probando todavía a Gonzalo Petit, pero todo hace indicar que, más allá de que salga Deossa y se genere un cupo extracomunitario más, el uruguayo volverá a salir cedido para foguearse o directamente se buscará monetizar y sacar alguna plusvalía con con su traspaso.

Con Nelson Deossa precisamente jugando como 'falso 9' y pocas pruebas a los delanteros que hay en la cantera (de hecho, estuvo durante todo el 'stage' en Alemania Rodrigo Marina, sin participar en el amistoso que se jugó contra el Sportfreunde Lotte), parece que sigue buscando el Betis esa pieza que acompañe (a partir de la semana que viene se supone ya) al 'Cucho' Hernández en plantilla, de vuelta ya de sus vacaciones post mundialistas.

Ese delantero de otras características que no parece que vaya a ser Dovbyk, aunque es un futbolista que gusta mucho a la dirección deportiva y a los técnicos del Betis. Está a punto, si no lo ha hecho ya, de dar su visto bueno a su cesión remunerada con opción de compra, que se volvería obligación según algunos parámetros, al Bolonia. Y se sigue peinando el mercado en pos de ese futbolista, como decimos, que marque diferencias en la parte de arriba.

A por ese futbolista que, por sí solo, vende camisetas

Sigue marcando goles Kévin Denkey, que parece un futbolista que también gusta. Y lo que se filtra, con cierta cautela, desde la planta noble del Estadio de La Cartuja, es que se quiere que sea una apuesta también no sólo en lo deportivo, sino también en lo mediático. No encaja en ese perfil Kevin Dénkey, un futbolista menos conocido, a pesar de su buen rendimiento.

Se habló y se sigue teniendo muy bien valorado a Fábio Silva y falta por ver si hay algún tapado, algún futbolista de los que suelen quedar libres como gangas de última hora, a finales de agosto, que realmente sea "ese jugador que por sí solo vende camisetas", como se dice en el mundillo futbolístico y verbalizó el propio Haro.