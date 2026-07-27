El pellizco que Del Nido Carrasco se lleva de la venta del Sevilla por aguantar como presidente

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que Junior no dispone de una cláusula que le impida dimitar como presidente nervionense, pero que sí existe un acuerdo por el que los accionistas transmitientes le pagarán una cantidad por aguantar como presidente hasta el final del proceso; su padre también estará obligado a ello

La venta del Sevilla FC será imposible cerrarla este verano, como esperaban y deseaban los grandes accionistas de la entidad de Nervión. La operación de compraventa truncada con Sergio Ramos y Five Eleven Capital ha acabado tumbando los plazos, a pesar de las prisas por parte de los grande tenedores de acciones para acabar dándole forma a una nueva tentativa, sin que los nuevos inversores interesados gocen de exclusividad. Pese a ello, no ha sido posible y Del Nido Carrasco alargará su presencia en el sillón presidencial.

Sin venta, como ya informó ESTADIO Deportivo el pasado 3 de julio, tampoco llegará la ansiada y necesaria ampliación de capital, por lo que el futuro deportivo blanquirrojo queda en manos del acierto de su nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro. Un verano aún más complicado que los anteriores y una temporada -otra- en el que el objetivo sevillista no será otro que luchar por la salvación.

El periodo de transitoriedad en un contexto de venta se alarga en Nervión, habiendo dejado claro José María del Nido Carrasco que no dimitirá como presidente y que seguirá prestando sus servicios al Sevilla FC hasta que se consume la venta. El deseo de la parte vendedora no es otro que poderla cerrar antes de diciembre, aunque el tiempo dirá.

Del Nido Carrasco no dimitirá como presidente del Sevilla FC

Por esta dilación en el tiempo de un proceso de venta que parecía consumado con Sergio Ramos y compañía, varias han sido las dimisiones de relumbrón que se han producido en el consejos de administración en las últimas semanas. Desde la salida de Fernando Carrión como vicepresidente segundo hasta la de Carolina Alés como consejera.

La explicación oficiosa a estos movimientos es la de la profesionalización del consejo de administración en un contexto de venta, amén de un ahorro, pues se amortizan los 450.000 euros que percibía la familia Carrión por su vicepresidencia segunda. Sin embargo, hay más argumentos. Y es que tantos unos como otros están cansados de la exposición mediática y el desgaste que está suponiendo la venta del club, la cual se alarga en el tiempo más de lo esperado. Tanto los Carrión como los Alés seguirán siendo dos de las principales familias tenedoras de acciones del Sevilla FC, aunque así consiguen retirarse de la primera línea de fuego, dejando al presidente Del Nido Carrasco, ya habituado a la ira del sevillismo, a lidiar con la situación.

Del Nido Carrasco se llevará un pellizco de la venta del Sevilla FC

Del Nido Carrasco no dimitirá como presidente del Sevilla FC, ya lo ha dejado claro él mismo por activa y por pasiva. El letrado hispalense ocupará su cargo hasta que se consume la venta, ejerciendo un papel muy necesario en este proceso; al menos, ante los ojos de los principales accionistas en el consejo de administración. “Estoy en el Sevilla porque quiero garantizar la viabilidad económica del club y estoy sujeto a un pacto de confidencialidad y lo respeto. El día que se vendan los paquetes mayoritarios me iré a mi casa igual que he venido. Si tendré sensación de alivio o no, el tiempo lo marcará”, indicó el propio Del Nido Carrasco durante la rueda de prensa de presentación de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo sevillista, aludiendo a ese pacto de confidencialidad que le impedía aclarar si existía, o no, una cláusula de cinco millones de euros a pagar si decidía dimitir.

Al respecto, ESTADIO Deportivo ha tenido acceso a detalles del citado acuerdo, asegurándole fuentes bien informadas que Del Nido Carrasco no dispone de ningún tipo de cláusula que le impida dimitir, algo que, por otro lado, están seguros en el consejo de administración que no lo hará. Entienden los accionistas del club que el actual presidente es la figura más apropiada para soportar el ambiente de tensión existente entre el sevillismo. “No es agradable que pongan tu teléfono móvil en Twitter y te amenacen de día y de noche de muerte, o que haya un coche aparcado en tu puerta. Tengo claro que lo que estoy haciendo es necesario para la supervivencia del Sevilla”, comentó el propio Del Nido Carrasco.

Lo que sí pillará Del Nido Carrasco por ejercer como presidente del Sevilla FC durante este tiempo de transitoriedad es un pellizco de la venta, tal y como ha podido confirmar la redacción de este diario. Una cuantía que irá sumada a su ya salario como presidente, de 600.000 euros desde que fuera rebajado -anteriormente era de 750.000 euros-.

El pago al presidente correrá por parte de los accionistas transmitentes, incluido su padre

La cuantía final, lógicamente, acabará dependiendo de cuál sea el montante definitivo de la venta, estando ya acordado que corra por parte de los accionistas transmitientes; no por el Sevilla FC. Lo más llamativo en este asunto es que, por tanto, Del Nido Benavente acabará pagándole a su hijo por ejercer como presidente del Sevilla FC, tras años de litigio por la representación sus acciones. Y es que el acuerdo para pagarle a Del Nido Carrasco por sus servicios como presidente-escudo es valedero para todos los accionistas que formen parte de la venta, no sólo los que estén dentro del consejo. Quien no lo acepte, no vende. De esta forma, todo accionista que quiera subirse a la venta sabe de antemano lo que se le deducirá del precio bruto que le corresponde, tal y como refleja el acuerdo de venta.

Como hemos dicho con anterioridad, la cuantía final que se embolse Del Nido Carrasco por aguantar en el sillón presidencial hasta que se venda el club dependerá del montante final, aunque ESTADIO Deportivo ha podido conocer que no se espera que alcance bajo ningún concepto los 3 millones de euros, más su sueldo como presidente. Entienden algunos, incluso, que es bastante poco dinero para el trabajo que está realizando a lo largo de este incómodo proceso. El sevillismo, sin lugar a dudas, no lo tendrá tan claro.