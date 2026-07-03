Fernando Carrión dimite como vicepresidente del Sevilla y ya tiene sustituto en el consejo

Motivos profesionales han llevado al hijo del ex presidente Rafael Carrión a abandonar su cargo, aunque el importante paquete accionarial de su familia seguirá representado en el consejo de administración

La actualidad en el Sevilla FC no solo pasa por el mercado de fichajes y el inminente regreso al trabajo de la plantilla. Al mismo tiempo, la situación institucional sigue siendo noticia, pues los grandes accionistas de la entidad continúan adelante con las gestiones para tratar de dar forma a la venta del club y conseguir con ello la necesaria ampliación de capital. Así, como informó ESTADIO Deportivo, se espera que en breve se puedan firmar una o dos nuevas LOI que carecerán de la exclusividad de la que gozó Sergio Ramos, disfrutando en el mejor de los casos de una competencia restringida, siendo hasta tres los inversores que avanzan a día de hoy en la compra.

De forma paralela, además, este viernes se ha conocido la dimisión como vicepresidente segundo de Fernando Carrión por motivos profesionales. Esa ha sido la justificación ofrecida esta semana, de forma inesperada, por el hijo del fallecido Rafael Carrión, que ha abandonado ya su cargo en el consejo de administración sevillista, como ha adelantado El Chiringuito.

Se marcha después de seis años en el concejo de administración

Cabe recordar que Fernando Carrión accedió a dicho órgano de gobierno en 2020, siendo anunciado tres años después como consejero delegado mancomunado junto al por entonces presidente, José Castro, y el que era vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, como miembro del comité de dirección del club. De este modo, se hizo hincapié en que el menor de los hijos de Rafael Carrión daba ese salto "para aportar su juventud y experiencia como directivo a la cúpula de mando del club de Nervión", recordando además, como anécdota, que militó en la cantera del Sevilla FC durante 10 años, desde prebenjamines a juveniles, siendo nombrado en el año 2000 mejor jugador del Torneo Alevín de Brunete, antesala del actual torneo LaLiga Promises.

La postura de la familia Carrión ante la venta del club

Con todo, la aparición más mediática hace escasas fechas fue la de su hermano Luis Carrión, al valorar ante los medios las opciones de que Sergio Ramos se hiciera con el control de la entidad, mostrándose claramente favorable a ello justo tras recibir la oferta a la baja del camero. "Optimismo siempre hay. Yo sí espero que todo esto se termine antes del 31 de mayo. Receptivos, no, lo siguiente. Todo lo que sea lo mejor para el Sevilla, la verdad. Como si tenemos que regalar algo. Yo espero que todo salga bien", aseguró por entonces el hijo del ex presidente.

Ahora, Fernando Carrión ha apostado por marcharse la entidad, aunque el importante capital social que maneja su familia (en torno al 15%) seguirá representado, como ya sucedía desde antes de que él llegase con Gabriel Ramos y más tarde también con Javier Uruñuela. Cabe recordar, además, que dicho paquete accionarial no firmó el pacto de gobernabilidad suscrito en noviembre de 2019, por lo cual incluso Del Nido Benavente le ofreció la presidencia a cambio de que le apoyase en la Junta.

Con 38 años, por tanto, dice adiós un vicepresidente que, a nivel profesional, ejerce como director ejecutivo de Heineken España y posee una doble Licenciatura en Derecho y ADE en la Universidad Pontificia Comillas, Icade (E-3), así como varias experiencias internacionales en Australia y Chile o un máster enfocado en alta dirección, en la prestigiosa escuela IESE.

José Luis Iglesias toma el relevo

En su lugar, ABC de Sevilla ha adelantado que los intereses de la familia Carrión en el Sevilla FC pasarán a estar representados por José Luis Iglesias, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Se trata de un reconocido abogado y mediador civil que trabaja para GTS, empresa especializada en asesoramiento, gestión y cobro, que cuenta también con un Máster Superior en Abogacía por la Universidad Pablo de Olavide. Ahora será el nuevo vicepresidente segundo del club de Nervión.