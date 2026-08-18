En Heliópolis no quieren dilatar más la contratación de un ariete que compita con el 'Cucho' Hernández a la espera de una gran venta que puede no producirse y hace cuentas, gracias a los réditos también de Nobel Mendy, para reclutar ya a uno de los tres que más gustan este verano

El punta dublinés, tras un partido con su selección.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 19 de agosto de 2026:

- A POR PARROTT

Negociaciones avanzadas del Betis con el AZ Alkmaar por el delantero irlandés de 24 años, al que dan casi por fichado en Inglaterra y Países Bajos, aunque en La Cartuja intentan rebajar los 20 millones en que lo tasan; paralelamente, se dan pasos firmes por otros dos artilleros de la 'short list' con la idea de cerrar al elegido esta misma semana.

- ENCARTAN A ROBINHO JR.

Desde Brasil apuntan que Sevilla, Génova y Rayo han solicitado al Santos la cesión del extremo de 18 años, hijo del mítico atacante del Real Madrid, que cumple ahora mismo condena.

- OFICIAL: RODRI ES CULÉ

Aunque el Real Madrid 'contraprogramó' con Mourinho, el Barca hace oficial el fichaje del verano, que firma por cuatro temporadas: "Ésta siempre ha sido mi primera opción".

- MUSIALA: OTRO SUSTO

El del Bayern sufrió otro episodio ante el Heidenheim, tres días después del experimentado frente al Leipzig, y asegura que puede seguir compitiendo bajo supervisión médica.