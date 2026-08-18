La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 19 de agosto de 2026
En Heliópolis no quieren dilatar más la contratación de un ariete que compita con el 'Cucho' Hernández a la espera de una gran venta que puede no producirse y hace cuentas, gracias a los réditos también de Nobel Mendy, para reclutar ya a uno de los tres que más gustan este verano
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 19 de agosto de 2026:
- A POR PARROTT
Negociaciones avanzadas del Betis con el AZ Alkmaar por el delantero irlandés de 24 años, al que dan casi por fichado en Inglaterra y Países Bajos, aunque en La Cartuja intentan rebajar los 20 millones en que lo tasan; paralelamente, se dan pasos firmes por otros dos artilleros de la 'short list' con la idea de cerrar al elegido esta misma semana.
- ENCARTAN A ROBINHO JR.
Desde Brasil apuntan que Sevilla, Génova y Rayo han solicitado al Santos la cesión del extremo de 18 años, hijo del mítico atacante del Real Madrid, que cumple ahora mismo condena.
- OFICIAL: RODRI ES CULÉ
Aunque el Real Madrid 'contraprogramó' con Mourinho, el Barca hace oficial el fichaje del verano, que firma por cuatro temporadas: "Ésta siempre ha sido mi primera opción".
- MUSIALA: OTRO SUSTO
El del Bayern sufrió otro episodio ante el Heidenheim, tres días después del experimentado frente al Leipzig, y asegura que puede seguir compitiendo bajo supervisión médica.