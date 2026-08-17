30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 18 de agosto de 2026

Los dos clubes hispalenses continúan pendientes de grandes ventas que condicionan irremediablemente la recta final de sus planificaciones estivales: en Nervión, la salida con amplia plusvalía de uno de sus principales activos ayudaría a reforzar casi todas las líneas antes del 31-A

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 18 de agosto de 2026

Un expresivo gesto de Lucien Agoumé ante el Rayo.IMAGO

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 18 de agosto de 2026:

- 'BOMBA' SAUDÍ

Inminente oferta mareante del fútbol árabe (se habla de entre 25 y 30 millones de euros) por Agoumé, al que no le hace de momento mucha ilusión esa vía, que solucionaría de un plumazo los problemas de tesorería del Sevilla, aunque incrementaría las urgencias en el doble pivote, para el que suena ahora también Patrick Berg, que se uniría a un adelantado Kochorashvili.

- PARROTT, EN LA 'SHORT LIST' BÉTICA

En La Cartuja tienen al '9' irlandés, como a Fábio Silva, entre sus objetivos para este verano, aunque su alto precio lo pone complicado, incluso con el West Ham fuera de la subasta.

- RODRI, EN BARCELONA: "ESTO ES UN SUEÑO"

El pivote llegó este lunes y este martes pasará el reconocimiento médico, firmará hasta 2030 y será presentado como nuevo jugador azulgrana: "A por la Champions y a por todo".

- ADIÓS OFICIAL AL ESTADIO DE VALLECAS

La Comunidad de Madrid ha denegado al Rayo las medidas cautelares solicitadas, por lo que seguirá exiliado y tendrá que recibir el jueves al Alavés en Butarque.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email