Los dos clubes hispalenses continúan pendientes de grandes ventas que condicionan irremediablemente la recta final de sus planificaciones estivales: en Nervión, la salida con amplia plusvalía de uno de sus principales activos ayudaría a reforzar casi todas las líneas antes del 31-A

Un expresivo gesto de Lucien Agoumé ante el Rayo.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 18 de agosto de 2026:

- 'BOMBA' SAUDÍ

Inminente oferta mareante del fútbol árabe (se habla de entre 25 y 30 millones de euros) por Agoumé, al que no le hace de momento mucha ilusión esa vía, que solucionaría de un plumazo los problemas de tesorería del Sevilla, aunque incrementaría las urgencias en el doble pivote, para el que suena ahora también Patrick Berg, que se uniría a un adelantado Kochorashvili.

- PARROTT, EN LA 'SHORT LIST' BÉTICA

En La Cartuja tienen al '9' irlandés, como a Fábio Silva, entre sus objetivos para este verano, aunque su alto precio lo pone complicado, incluso con el West Ham fuera de la subasta.

- RODRI, EN BARCELONA: "ESTO ES UN SUEÑO"

El pivote llegó este lunes y este martes pasará el reconocimiento médico, firmará hasta 2030 y será presentado como nuevo jugador azulgrana: "A por la Champions y a por todo".

- ADIÓS OFICIAL AL ESTADIO DE VALLECAS

La Comunidad de Madrid ha denegado al Rayo las medidas cautelares solicitadas, por lo que seguirá exiliado y tendrá que recibir el jueves al Alavés en Butarque.