Arranca LaLiga, aunque con una primera jornada 'coja' por los aplazamientos (algunos más obligados que otros) de varios de sus partidos; habrá fútbol en la mitad blanquirroja de la capital hispalense, donde su anfitrión recibe al Rayo con la firme intención de comenzar con buen pie

El delantero escocés, fichaje más cara del verano en Nervión.SFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 15 de agosto de 2026:

- SEVILLA FC - RAYO VALLECANO (21:30 HORAS) / CON TODOS

Luis García Plaza tendrá a su disposición a los siete fichajes, incluido un Robbie Ure que se pudo ejercitar al fin en la víspera con sus compañeros, para el estreno liguero en el Ramón Sánchez-Pizjuán

- INTER DE MILÁN - REAL BETIS (19:30 HORAS) / UN ÚLTIMO TEST DE ALTURA

Pellegrini, que deja en tierra a Abde y Lo Celso, perfilará sin ellos en el amistoso en Bari ante el Inter el once del debut oficial del próximo viernes ante la Real Sociedad

- ATERRIZA EL 'CUTI'

El central argentino Cristian Romero se despide del Tottenham justo antes de firmar hasta 2031 con el Atlético de Madrid, que consigue su gran objetivo para la defensa

- UN POSIBLE RETORNO

Tan sólo un año después de volar a la Premier por 30 millones de euros, el Villarreal estudia las fórmulas para repatriar a un Yeremy Pino que estaría encantado.