Una citación para Bari sin sorpresas, pero indiciaria: intenciones de mercado y once ante la Real Sociedad

Los verdiblancos afrontan este sábado (19:30 horas) ante el Inter su último amistoso de pretemporada y lo harán sin Ez Abde ni Lo Celso, lejos aún del ritmo de sus compañeros, así como sin el resto de tocados o renqueantes; Iker Losada, con el que no se cuenta al igual que Petit, sí viaja

El Real Betis disputa este sábado 15 de agosto a las 19:30 horas su último amistoso de esta larguísima pretemporada, de mes y medio por el aplazamiento de la primera jornada de LaLiga contra el Valencia CF. Será en el San Nicola de la localidad italiana de Bari ante el Inter de Milán, una cita que Manuel Pellegrini afronta como ensayo general para el debut oficial, fijado para las 21:00 horas del próximo viernes 21-A ante la Real Sociedad en La Cartuja. Por esa misma razón, la lista de convocados que partía esta tarde hacia el Aeropuerto Palese Macchie Karol Wojtyla resulta indiciaria tanto de las intenciones en el mercado como del posible once con los puntos ya en juego.

Entre los 22 expedicionarios no figura el descarte Gonzalo Petit, recuperándose de una pequeña lesión muscular y en la rampa de salida, como un Iker Losada que, en cambio, sí figura en la nómina de desplazados. Se quedan en tierra los tocados de diversa consideración (el propio delantero uruguayo, José Antonio Morante, Aitor Ruibal y Diego Conde), así como aquéllos que siguen aún planes físicos personalizados y distan mucho del ritmo general del grupo, como Ez Abde, que ya se integra parcialmente con el resto de sus compañeros, y un Giovani Lo Celso que acaba de llegar.

Aunque el 'Ingeniero' ha dosificado a sus pupilos todo el verano, otorgando alternativamente bloques de 60 minutos desde el inicio pero formando también asociaciones en zonas clave (como Marc Bartra-Natan de Souza y Diego Llorente-Valentín Gómez como parejas de centrales, por ejemplo), la idea es ir esclareciendo poco a poco la alineación de mayores garantías para recibir en el otrora Olímpico de Sevilla al conjunto adiestrado por Pellegrino Matarazzo, por lo que el once que oponga este fin de semana frente al vigente campeón de la Serie A puede ser el mismo o muy parecido al del viernes de la semana que viene a falta de los 2-3 últimos fichajes, que aún tardarán un poco.

La lista completa de 22 expedicionarios béticos para medirse con el Inter

La convocatoria completa está formada por: los porteros Álvaro Valles y Manu González; los defensas Ángel Ortiz, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo y Fran García; los centrocampistas Gnangoro Bouare (que continúa con los mayores pese a no haber renovado y al interés de Rayo Vallecano, Córdoba CF, Brugos CF y Cádiz CF), Álvaro Fidalgo, Facundo Bernal, Marc Roca, Pablo Fornals, Isco Alarcón, Iker Losada, Nelson Deossa, Antony Matheus dos Santos, Pablo García y Rodrigo Riquelme; así como el delantero 'Cucho' Hernández.