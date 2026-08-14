Se escapa la oportunidad del Betis de hacer caja con el traspaso de Ismael Sierra

Con un 45% de pase, la opción de un ingreso extra con el traspaso del canterano este verano se difumina por su más que probable continuidad en el Estoril tras estrenarse como titular en la liga lusa tras dos cesiones

Como en los últimos mercado, el Betis se encuentra pendiente de la lluvia fina de ingresos por los porcentajes de futuras ventas que se reservó en los traspasos de diversos canteranos, ya fueran a coste cero o también con un pago directo.

Dentro de este contexto, uno de las mayores porciones del pastel la firmó hace dos veranos en el traspaso de Ismael Sierra al Estoril después de su magnífico rendimiento en el Teruel como cedido y de haber realizado la pretemporada a las órdenes de Pellegrini. Fue una transacción sin ingreso directo, pero con la esperanza de hacer caja en el futuro al disponer del 45% de los derechos del central.

Posibilidad que no fue posible en la pasada ventana estival tras no contar en el club portugués y salir en enero con rumbo al Osasuna Promesas como cedido. Aunque jugó como rojillo, el club navarro no lo compró al concluir su cesión y, al no entrar tampoco en los planes del Estoril, hizo las maletas otra vez como cedido, en esta ocasión al Villarreal B.

De ganar fuerza el ingreso extra por Sierra a poder perderlo por el cambio de su situación

Ismael gozó de protagonismo y en La Cerámica pensaron quedárselo, pero por edad era imposible seguir en el segundo equipo y alternar con la elite, por lo que regresó al club portugués con cierto cartel, por lo que, a priori, había opciones de obtener algún rédito con un hipotético traspaso.

Sin embargo, su situación ha cambiado en el Estoril en este mercado y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, todo apunta a que contará en el nuevo proyecto y que no saldrá en este mercado, lo que agota la oportunidad de poder engrosar las arcas con un 'pellizco' económico con Sierra. Y es que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y si no se mueve solo quedará la complicada vía de un traspaso en enero para que no quede en nada el 45% de su futura venta que conservan en el Betis.

Titular en el estreno liguero del Estoril

De ese modo, Ismael Sierra disputó el pasado fin de semana su primer partido en la Liga Portugal, el segundo en el primer equipo del Estoril. Tanto es así que fue titular en el estreno liguero en casa contra el Famalicao, que terminó con empate a un tanto, y jugó los 90 minutos, reflejo de que su status ha cambiado radicalmente después de dos cesiones.

Lo cierto es que, como afirman a ED, han llegado propuestas, pero, a día de hoy, en Estoril apuestan por su continuidad y, a menos que llegara una oferta muy interesante, es muy difícil que salga.

La realidad es que su buen año en Villarreal ha propiciado que afronte con fuerzas la pretemporada del Estoril para convencer al nuevo entrenador, Vasco Matos, y de momento forma parte de sus planes, lo que va en contra de los intereses del Betis, que sigue atento.