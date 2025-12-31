Posible ingreso extra para el Betis en enero con la salida de Ismael Sierra del Villarreal

El central desea salir del Villarreal en enero, lo que supondría cortar la cesión, y tiene pretendientes para dar el salto, lo que podría dejar rédito al Betis si fuera traspasado al reservarse un alto porcentaje de sus derechos en el acuerdo con el Estoril

Hace dos veranos, el Betis tomó la decisión de traspasar definitivamente a Ismael Sierra, joven central que llegó en juveniles a la cantera verdiblanca y alcanzó el Betis Deportivo, paso previo a la exitosa cesión al Teruel en la campaña 23/24.

Su rendimiento en el club aragonés propició que Pellegrini lo quisiera ver en pretemporada e incluso se planteara quedárselo como cuarto central, si bien, finalmente, pese a que todo apuntaba a una nueva cesión, el Betis alcanzó un acuerdo con el Estoril para su traspaso sin coste directo pero reservándose un altísimo porcentaje de una futura venta, más concretamente un 45%, por lo que, desde entonces en Heliópolis están muy atentos de sus evoluciones.

Ismael Sierra, con protagonismo en su cesión en el Villarreal B

En Portugal no tuvo oportunidades y en enero de 2024 salió cedido a Osasuna para su filial, donde firmó un destacado paso que, sin embargo, no sirvió para que los rojillos ejecutaran la opción de compra, por lo que los béticos se quedaron sin ingreso extra. Sin sitio en el Estoril, el Villarreal se hizo con sus servicios a préstamo este verano con opción a compra y el oscense ha disfrutado de continuidad en el segundo equipo castellonense e, incluso, ha sido convocado por Marcelino en una ocasión, más concretamente contra el Sevilla.

Sierra ha sido intocable en la mayor parte de la temporada, con un paréntesis a partir de su sanción por amarilla en la jornada 13 y tres suplencias consecutivas frenadas por su titularidad y 90 minutos en el último partido del año contra el Algeciras (0-0). Así, ha disputado un total de 821 minutos repartidos en 10 encuentros en el Grupo II de Primera Federación.

Interés de Cádiz y Osasuna

Así, su rendimiento ha llamado la atención en categorías superiores y el periodista Francisco Jiménez apuntaba recientemente que el Cádiz se ha fijado en él como opción para el eje de la zaga, pero no es el único, pues, por ejemplo, tambi´n ha vuelto a preguntar Osasuna. Tanto es así que, según ha podido saber ESTADIO, existe la posibilidad de que salga en el mes de enero de La Cerámica, lo que podría suponer un ingreso extra para el Betis, tanto en cuanto se llevaría casi la mitad en el caso de que se produjera su traspaso, aunque tampoco se descarta una nueva cesión.

Y es que el futbolista, como apunta Sportbase, ha solicitado salir en este mercado invernal del Villarreal a pesar de su última titularidad, en vista de que, por ahora, Marcelino no ha pasado de convocarle solamente contra los nervionenses. Así, primero habría que cortar la cesión por parte del Estoril, para lo que el Villarreal no pondría demasiados problemas y después negociar con los pretendientes. Por baja que fuera la cantidad si hubiese traspaso, el Betis se llevaría un pellizco para sus arcas. Habrá que esperar a que avance el mes de enero.