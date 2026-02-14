Aston Martin toma una medida urgente después del fiasco en Bahrein

Los de Silverstone usaran uno de los dos filming day para intentar mejorar un monoplaza que no ha sido muy eficaz en los test de Bahrein

El tiempo se mueve despacio, pero pasa deprisa. Y es que a Aston Martin le ha cogido el toro con su nuevo monoplaza, que está lejos de las expectativas. El ansiado AMR26 de Adrian Newey no es suficiente todavía, y el reloj sigue avanzando. El próximo domingo 8 de marzo comenzará la temporada y el monoplaza está aún muy verde, por lo que el equipo ha tenido que tomar medidas desesperadas.

Aston Martin quemará uno de los filming day

Tal y como ha avanzado Carlos Miquel en radio COPE, Aston Martin utilizaría este sábado el primer día de grabación que disponen los equipos en pretemporada. Pueden coger un total de dos. Estas jornadas están pensadas para poder grabar y hacer fotos de los monoplazas en acción, pudiendo rodar hasta 200 kilómetros. Aunque la intención de los de Silverstone no es precisamente tomar fotos, o esa es la sensación que ha dado.

Una estrategia que podría sacar de un apuro a Aston Martin que no ha empezado con el mejor pie la pretemporada. De hecho, desde la escudería británica han confesado que no van muy bien de tiempo. En la presentación de la pasada semana, todo era muy bonito pero en la práctica las cosas de torcieron y mucho. Un monoplaza con problemas de refrigeración, en la caja de cambios y en esa unidad de potencia de Honda de la que tanto han presumido.

El AMR26 necesita rodaje

Rodaje, rodaje y más rodaje. Y no precisamente de vídeos, que es para lo que está pensado el filming day. Así que el equipo reservaría el segundo día para cualquier momento de la temporada, mientras intentan solucionar los problemas que han ido presentado. Bahrein fue un auténtico balde de agua fría para Aston Martin, con un inicio más complicado de lo esperado.

El primer día, Lance Stroll apenas pudo completar 36 vueltas, frente a las más de 130 de Verstappen, por ejemplo. Las explicaciones llegaron rápido y el motivo explicaron que era una ''anomalía en los datos de la unidad de potencia'' detectada por Honda, lo que obligó a dejar el monoplaza en el garaje durante casi toda la sesión de la tarde para realizar comprobaciones preventivas. El rendimiento fue deplorable, acabando Fernando Alonso también en la parte baja de la clasificación y a 4 segundos de los líderes, Mercedes y McLaren.

Algunos rumores señalan que el motor ha estado rodando limitado a 11.000 rpm por miedo a una ruptura, lo que podría explicar esa falta de velocidad. Ahora mismo, el objetivo es solucionar cuanto antes la integración con Honda y entender la compleja aerodinámica de Newey.