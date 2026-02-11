La fiabilidad de Carlos Sainz contrasta con las dudas de Aston Martin

La primera jornada de test de pretemporada de Formula 1 en Bahréin ha despejado algunas dudas en cuanto a la fiabilidad del Williams, mientras que ha desatado muchas otras con Aston Martin

La primera tanda matutina de los tests de Formula 1 en Bahréin ya es historia y ha dejado muy buenas sensaciones en uno de los equipos sobre los que más dudas había, Williams, pues tras no rodar en todos los tests de Barcelona al fallar unos 'crash test' de la FIA han llegado con todo a esta cita, dando una lección de fiabilidad gracias a Carlos Sainz. Mientras que el equipo que hasta ahora sale peor parado es Aston Martin, pues Lance Stroll está siendo una de las peores noticias del día y apenas está pudiendo rodar.

Williams es la cara

Tras no poder rodar en los tests privados de Montmeló, Williams, de la mano de Carlos Sainz se ha rehecho a lo grande en esta primera tanda matutina en Bahréin. El español ha sido el que más ha rodado este miércoles con 77 vueltas al circuito en la primera jornada. Tanto Sainz como Williams acaparaban todas las miradas para desvelar la incógnita del estado de sus monoplazas y por lo pronto son sensaciones han sido inmejorables. El español no perdió el tiempo y llegó a dar hasta 77 vueltas en el circuito para colocarse como el piloto que más ha rodado en toda la mañana, lo cuál va a permitir a su compañero Alex Albon tener todas las referencias para la segunda parte de la jornada, en donde el tailandés manejará el monoplaza de los de Grove.

Eso sí, Sainz no ha sido de los más rápidos, pues se ha quedado a casi tres segundos del mejor tiempo de la mañana, obra de Max Verstappen. En general en madrileño ha sido séptimo, lo que no deja de ser una buena noticia teniendo en cuenta que eran los primeros kilómetros 'oficiales' del coche en este 2026 en el que tanto se espera de ellos.

Aston Martin es la cruz

Donde las cosas no han ido tan bien ha sido en el garaje de Aston Martin. Allí Fernando Alonso aún tendrá que esperar para coger las riendas del AMR26 hasta este jueves, aunque lo va a hacer con más dudas que certezas después de que su compañero Lance Stroll, que ha ocupado el volante durante la mañana, apenas haya acumulado 33 vueltas. Ni ha rodado mucho ni lo ha hecho rápido, lo que genera mucha incertidumbre de cara al coche, aunque aún queda confiar en Adrian Newey, que está supervisando todo en el garaje verde.