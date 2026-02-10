Test Fórmula 1 2026 en Bahrein: alineación de los pilotos en cada jornada en los test de pretemporada

Las escuderías de F1 gestionan el tiempo de rodaje de sus pilotos en Baréin, quienes deberán turnarse el único monoplaza disponible durante las tres jornadas que duran los test

La cuenta atrás para el pistoletazo de salida de la nueva Fórmula 1 está apunto de acabar. Nueva porque todo cambia este año con la nueva normativa de la FIA, con coches cada vez más pequeños y el fin del efecto suelo. Pero antes, los test de pretemporada en Baréin.

Test importantes y muy decisivos, en los que el Circuito de Sakhir será el campo de pruebas para comprobar que todo funciona a la perfección y hacer el mayor kilometraje posible para llegar lo mejor posible a Australia. El primer Gran Premio del año tendrá lugar en poco menos de un mes, pero antes habrá que pasar por dos periodos de pruebas en Baréin: primero, las del 11 de febrero al 13 de febrero y unos días después, los test 2 del 18 al 20. La primera carrera del año está programada para el 8 de marzo.

Alineaciones de pilotos para los test de Baréin

Desde las 8:00 de la mañana hora peninsular española, tendrán lugar los test, con una pausa alrededor de las 12:00 de una hora para comer. Se reanudará la actividad a las 13:00 extendiéndose hasta las 17:00. Estas son las alineaciones de los pilotos para los segundos test de la pretemporada:

Día 1 - 11 de febrero de 2026

McLaren: Oscar Piastri

Oscar Piastri Mercedes: George Russell (mañana) / Kimi Antonelli (tarde)

George Russell (mañana) / Kimi Antonelli (tarde) Red Bull: Max Verstappen

Max Verstappen Ferrari: Lewis Hamilton (mañana) / Charles Leclerc (tarde)

Lewis Hamilton (mañana) / Charles Leclerc (tarde) Williams: Carlos Sainz (mañana) / Alex Albon (tarde)

Carlos Sainz (mañana) / Alex Albon (tarde) Racing Bulls: Por confirmar

Por confirmar Aston Martin: Lance Stroll

Lance Stroll Hass: Esteban Ocon

Esteban Ocon Audi: Gabriel Bortoleto (mañana) / Nico Hulkenberg (tarde)

Gabriel Bortoleto (mañana) / Nico Hulkenberg (tarde) Alpine: Franco Colapinto (mañana) / Pierre Gasly (tarde)

Franco Colapinto (mañana) / Pierre Gasly (tarde) Cardillac: Valtteri Bottas (mañana) / Sergio Pérez (tarde)

Día 2 - 12 de febrero de 2026

McLaren: Lando Norris

Lando Norris Mercedes: Kimi Antonelli (mañana) / George Russell (tarde)

Kimi Antonelli (mañana) / George Russell (tarde) Red Bull: Isack Hadjar

Isack Hadjar Ferrari: Por confirmar

Por confirmar Williams: Alex Albon (mañana) / Carlos Sainz (tarde)

Alex Albon (mañana) / Carlos Sainz (tarde) Racing Bulls: Por confirmar

Por confirmar Aston Martin: Fernado Alonso

Fernado Alonso Hass: Oliver Bearman

Oliver Bearman Audi: Nico Hulkenberg (mañana) / Gabriel Bortoleto (tade)

Nico Hulkenberg (mañana) / Gabriel Bortoleto (tade) Alpine: Pierre Gasly

Pierre Gasly Cardillac: Sergio Pérez (mañana) / Valtteri Bottas (tarde)

Día 3 - 13 de febrero de 2026