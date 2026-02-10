Test Fórmula 1 2026 en Bahrein: alineación de los pilotos en cada jornada en los test de pretemporada
Las escuderías de F1 gestionan el tiempo de rodaje de sus pilotos en Baréin, quienes deberán turnarse el único monoplaza disponible durante las tres jornadas que duran los test
La cuenta atrás para el pistoletazo de salida de la nueva Fórmula 1 está apunto de acabar. Nueva porque todo cambia este año con la nueva normativa de la FIA, con coches cada vez más pequeños y el fin del efecto suelo. Pero antes, los test de pretemporada en Baréin.
Test importantes y muy decisivos, en los que el Circuito de Sakhir será el campo de pruebas para comprobar que todo funciona a la perfección y hacer el mayor kilometraje posible para llegar lo mejor posible a Australia. El primer Gran Premio del año tendrá lugar en poco menos de un mes, pero antes habrá que pasar por dos periodos de pruebas en Baréin: primero, las del 11 de febrero al 13 de febrero y unos días después, los test 2 del 18 al 20. La primera carrera del año está programada para el 8 de marzo.
Alineaciones de pilotos para los test de Baréin
Desde las 8:00 de la mañana hora peninsular española, tendrán lugar los test, con una pausa alrededor de las 12:00 de una hora para comer. Se reanudará la actividad a las 13:00 extendiéndose hasta las 17:00. Estas son las alineaciones de los pilotos para los segundos test de la pretemporada:
Día 1 - 11 de febrero de 2026
- McLaren: Oscar Piastri
- Mercedes: George Russell (mañana) / Kimi Antonelli (tarde)
- Red Bull: Max Verstappen
- Ferrari: Lewis Hamilton (mañana) / Charles Leclerc (tarde)
- Williams: Carlos Sainz (mañana) / Alex Albon (tarde)
- Racing Bulls: Por confirmar
- Aston Martin: Lance Stroll
- Hass: Esteban Ocon
- Audi: Gabriel Bortoleto (mañana) / Nico Hulkenberg (tarde)
- Alpine: Franco Colapinto (mañana) / Pierre Gasly (tarde)
- Cardillac: Valtteri Bottas (mañana) / Sergio Pérez (tarde)
Día 2 - 12 de febrero de 2026
- McLaren: Lando Norris
- Mercedes: Kimi Antonelli (mañana) / George Russell (tarde)
- Red Bull: Isack Hadjar
- Ferrari: Por confirmar
- Williams: Alex Albon (mañana) / Carlos Sainz (tarde)
- Racing Bulls: Por confirmar
- Aston Martin: Fernado Alonso
- Hass: Oliver Bearman
- Audi: Nico Hulkenberg (mañana) / Gabriel Bortoleto (tade)
- Alpine: Pierre Gasly
- Cardillac: Sergio Pérez (mañana) / Valtteri Bottas (tarde)
Día 3 - 13 de febrero de 2026
- McLaren: Lando Norris (mañana) / Oscar Piastri (tarde)
- Mercedes: George Russell (mañana) / Kimi Antonelli (tarde)
- Red Bull: Max Verstappen (mañana) / Isack Hadjar (tarde)
- Ferrari: Por confirmar
- Williams: Carlos Sainz (mañana) / Alex Albon (tarde)
- Racing Bulls: Por confirmar
- Aston Martin: Lance Stroll
- Hass: Oliver Bearman (mañana) / Esteban Ocon (tarde)
- Audi: Gabriel Bortoleto (mañana) / Nico Hulkenberg (tarde)
- Alpine: Franco Colapinto
- Cardillac: Valtteri Bottas (mañana) / Sergio Pérez (tarde)