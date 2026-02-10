El truco con los motores obliga a la FIA a intervenir: ''Intentaremos resolverlo antes de que empiece la temporada''

La FIA reconoce que al menos un equipo ha logrado ventaja técnica con la unidad de potencia y el problemas quieren solucionarlo antes de que comience la temporada en Australia

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, ha confirmado que al menos uno de los equipos de la Fórmula 1 se ha aprovechado del tan comentado truco de los motores. Un vacío legal que haría que el equipo consiguiese mayor relación de la compresión, un hecho que a los otros equipos no le han hecho nada de gracia por la clara ventaja que puede suponer. El que fuera ingeniero de Ferrari, ha hablado sobre el tema que tantos dolores de cabeza ha levantado y que quieren dar por zanjado antes de la primera carrera en Australia a principios de marzo.

La FIA busca la solución al drama de los motores

En un vídeo publicado en el canal de Youtube de la FIA, Tombazis explicó, sin citar directamente los nombres, que uno o más equipos lograron aumentar la compresión: ''Como estos ingenieros son muy inteligentes y siempre buscan alguna ventaja, algunos encontraron formas de aumentarla potencialmente cuando el motor funciona a altas temperaturas, y esa es precisamente la discusión que estamos teniendo ahora''.

''Dedicamos mucho tiempo a debatir cómo resolver estas cuestiones. Nuestra intención es resolverlas antes del inicio de la temporada. No queremos controversias. Queremos que la gente compita en la pista, y no en los tribunales o en la sala de comisarios, y eso es lo que estamos tratando de hacer'', comentaba el director de monoplazas de la FIA. El próximo gran evento de la Fórmula 1 antes del comienzo de la temporada es los test en el Circuito Internacional de Sakhir, donde podremos por fin el potencial de los coches y de sus polémicas unidades de potencia. Los test de Barcelona despejaron pocas dudas, ya que fueron a puerta cerrada.

El porqué de los cambios

El propio Tombazis explicó los motivos por los que se ha reducido el límite de 18:1 al 16:1 obligatorio en 2026: ''Muchos pistones suben y bajan, girando alrededor del cigüeñal, y cuando se mueven, el combustible y el aire entran en el motor. Resulta muy complejo diseñar estos motores extremadamente sofisticados con un número tan elevado''

''Al principio, con estas regulaciones, queríamos atraer a nuevos participantes, y tuvimos bastante éxito. En este momento, tenemos cinco fabricantes de unidades de potencia (Mercedes, Ferrari, Audi, Honda y Red Bull Powertrains), con un sexto en camino (General Motors). Si no hubiéramos hecho estos cambios, probablemente hoy solo tendríamos dos, y eso sería un problema'', explicaba el ingeniero desde la FIA.

''Como todos estos nuevos fabricantes empezaron muy por detrás de los ya establecidos, tuvimos que crear algunos mecanismos que les permitieran entrar en el deporte en condiciones más justas, porque, de lo contrario, estarían en gran desventaja. Como hay un techo de costes y otras limitaciones, siempre tendrían dificultades para alcanzar a los demás [...] Aun así, el desafío seguirá siendo enorme. No es una tarea fácil. Por eso, parte de las condiciones para la entrada de estos fabricantes fue la creación de algunas simplificaciones, además de la reducción de costes, y la tasa de compresión fue una de ellas. Esta es una de las razones por las que pasamos de un límite que antes era de 18:1 a 16:1, que acaba siendo un término medio'', concluía, aunque la FIA no contaba con que uno o más equipos lograría aumentar esa relación de compresión dentro de la normativa actual.