La guerra de los motores no se apaga: la FIA estudia frenar la ventaja de Mercedes

La polémica en torno a los motores vuelve a sacudir la pretemporada tras las sospechas sobre una ventaja técnica de Mercedes, una situación que ha puesto alerta al resto de fabricantes y ha obligado a la FIA a mover ficha para evitar un terremoto reglamentario antes del debut en Australia

Los semáforos se apagaron hace casi un mes en la Fórmula 1, pero semanas después de eso salió a la luz toda un polémica técnica que puso patas arriba el final de 2025. Ferrari, Honda y Audi denunciaron a Mercedes y Red Bull por una presunta laguna legal en relación a la compresión de los nuevos motores de 2026. Una polémica que parece que no va a acabar, ya que los nuevos monoplaza mantendrían una relación de 18:1 en lugar de bajar al 16:1 que exige el nuevo reglamento. Esto daría 15 caballos extra, que suponen unas 3 décimas por vuelta.

La FIA da un golpe en la mesa

Al resto de equipos no le ha hecho nada de gracia esto, teniendo en cuenta todos los cambios que se avecinan en 2026. Una temporada convulsa en la que cualquier detalle puede cambiar por completo el curso de la competición. La FIA en el primer momento se puso bajo presión, diciendo que podría permitir a Mercedes usar este diseño en la presente temporada para no retrasar su inicio, con la condición de cambiar de cara a 2027.

Pero a las escuderías esto tampoco les ha convencido esta decisión, pidiendo cambios para que sea lo más justo posible. RacingNews365 avanzó que las quejas de Audi, Ferrari y Honda acabarán en una reunión de la FIA con los fabricantes para poder hablar del polémico tema de los motores. La intención al parecer es declarar ilegal el vacío del que se ha hecho acopio Mercedes, cuyos motores se utilizan tanto en los de George Russell y Kimi Antonelli. También afecta a los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto. Y también McLaren, los campeones del Mundial de pilotos y de Constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri al frente.

Una reunión con todos los equipos de Formula 1

''Es una reunión planeada entre expertos técnicos. Como siempre, la FIA quiere evaluar a la situación para asegurar que las reglas han sido entendidas por todos los participantes de igual forma'', han aclarado desde la Federación Internacional del Automóvil. Unas normas que pasan por cambios de peso, nunca mejor dicho, ya que entre otros ajustes la tara bajará 30 kilos.

El objetivo es que el monoplaza evolucione al Nimble Car, lo que se traduce como coche ágil, con llantas de 18 pulgadas, neumáticos más estrechas, una distancia menor entre ejes y la famosa aerodinámica activa. El DRS tradicional desaparece y saltan a escena los alerones móviles con dos modos, el Z en el que los alerones se abren para dar más agarre en las curvas y el X, donde se aplanan para alcanzar mayor velocidad en las rectas.