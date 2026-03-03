Carlos Sainz se agarra a lo que puede: "Mi mayor deseo es ver desarrollo"

Carlos Sainz y Williams no han tenido la mejor pretemporada posible, por eso al piloto español solo le queda ahora agarrarse a que a lo largo de este año las cosas mejoren en el equipo británico

El mundial de Formula 1 arranca esta semana en Australia, hacia donde se desplazará el grueso del campeonato para comenzar una de las temporadas más inciertas de los últimos años y en las que más cosas hay por ver. La nueva reglamentación tanto de chasis, electrónica, como de motores, hace que los equipos no sepan, ni siquiera tras la pretemporada, lo que se pueden encontrar una vez que arranquen los monoplazas en Albert Park. Y en ese ambiente llega Williams, el equipo que dominó la zona media en 2025, pero que ahora aparece como uno de las puntos más calientes del paddock.

De la mano de Carlos Sainz y Alex Albon, aunque especialmente el español, los de Grove lograron grandes resultados, sumando muchos puntos y rematando la campaña con dos podios para el recuerdo. No obstante, de cara a esta campaña todo han sido problemas. No llegaron a los tests de Barcelona por fallar un 'crash tests' y a Bahréin lo hicieron con mucho sobrepeso, lo que hizo que, aún con el motor Mercedes, el mejor de la parrilla, no pudieran pasar de unos tiempos poco reseñables a más de dos segundos de los más rápidos, precisamente a los Mercedes.

Una mejora es necesaria

Por eso mismo y de cara a lo que viene, empezando por Australia y siguiendo por los próximos pasos de Sainz, Albon y compañía, el madrileño admite que necesita una gran mejora que les permita seguir creciendo, algo en lo que confía: "A la temporada le pido progreso, yo creo que al final mi mayor deseo es ver progreso, ver desarrollo. Como equipo, creo que vamos a poder demostrar muchas cosas si desarrollamos bien el coche este año y progresamos de la carrera 1 a la 24, seremos de los equipos que más progresen. Quiero ver eso, que es en lo que más me voy a centrar, y luego ya habrá tiempo de hacer valoraciones a final de año".

No obstante, es más que consciente de que han tenido un invierno muy complicado y ahora les va a tocar trabajar mucho y "remar muy duro"para ir mejorando durante el año el coche y acabarlo mejor de lo que lo van a empezar: Todo sin prisas, día a día y comenzando por Melbourne esta semana: "Vamos a ver qué pasa en Australia. Hay que ver dónde está todo el mundo, ver qué tal se comporta con estas nuevas reglas y ver lo que podemos sacar de ello, y, a partir de ahí, comenzar una carrera de desarrollo para ver quién desarrolla más los coches este año"