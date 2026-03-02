Mercedes tuvo el respaldo de la FIA en la controversia por su motor

El director ejecutivo de la escudería alemana da su opinión tras la aprobación del reglamento que se pondrá en en marcha el 1 de junio

Ahora si que sí, el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. A menos de una semana del pistoletazo de salida de la competición, uno de los temas que ha dado más de hablar en estos meses sin competición es todo el lio con el motor de Mercedes. Una unidad de potencia que en principio aprovechaba un vacío legal de la nueva normativa vigente. Aunque el jefe de la escudería, Toto Wolff, alemana dice que la FIA nunca tuvo dudas sobre la validez del centro de la discordia.

Toto Wolff asegura que la FIA no dudó de Mercedes

La controversia comenzó por el presunto incumplimiento de las normas actuales. El reglamento exige que los motores se midan a temperatura ambiente con una relación de 16:1. Sin embargo, se acusó a Mercedes de alcanzar un 18:1, una cifra que les daría una ventaja competitiva. Según los expertos, esta diferencia técnica se traduce en una ganancia de entre dos y tres décimas de segundo de vuelta para el equipo. Ante esta situación, los demás fabricantes mostraron su descontento y exigieron aclaraciones a la FIA. Aunque durante meses se especuló con que la solución sería cambiar el reglamento para la temporada 2027, finalmente las autoridades optaron por una resolución distinta.

Hace apenas una semana se acordó la modificación del procedimiento de medición de motores, que entrará en vigor el 1 de junio. Eso sí, Toto Wolff ha querido aclarar que Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, nunca se planteó que se estuviese cometiendo una ilegalidad con el motor de Mercedes: ''No son sólo los equipos. Necesitas los votos del órgano de gobierno y de los que atesoran los derechos comerciales. Si ellos deciden compartir una opinión y una agenda, te fastidian. Todo el tiempo, tuvimos el apoyo de Mohammed Ben Sulayem. Es alguien muy interesado en sus motores y desde su punto de vista, estaba claro lo que decía el reglamento y que las normas se aplicaban correctamente'', declaraba el alemán en Planet F1.

No es la primera vez que ocurre

En 2019 la FIA también introdujo un cambio de reglamento a mitad de temporada. En ese caso fue por Ferrari, que alcanzó una velocidad punta increíble que hizo sospechar especialmente a Red Bull y Mercedes, pensando que era un engaño al sensor de flujo de combustible. Es por ello que la institución llegó a un acuerdo con Ferrari que, casualmente, perdió su ventaja competitiva.