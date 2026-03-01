Ecclestone señala a Aston Martin tras estrellarse en pretemporada: ''Me da pena Lawrence Stroll''

La escudería británica no ha vivido una buena pretemporada y las posibilidades de llegar a ser un equipo competitivo por los primeros puestos se desluce por un monoplaza que no rindió lo esperado

¿Cuánto cuesta realmente comprar la gloria en la Fórmula 1? Si le preguntan a Lawrence Stroll, la cifra seguramente tenga muchísimos ceros. Pero ha tenido que ser Bernie Ecclestone, el expresidente de la F1, a sus 95 años quién baje de la nube a Aston Martin con una realidad tan cruda como incontestable: el éxito en el Gran Circo no es un artículo de lujo que se pueda comprar.

Resulta casi inverosímil que, incluso con el genio de Adrian Newey a los mandos y ese ambicioso motor de Honda, el proyecto de la escudería británica haya dado un paso en falso esta pretemporada, viéndose superado incluso por un recién llegado como Cadillac. Es la prueba de fuego de este deporte, indicando Ecclestone que un talonario millonario tan solo sirve para financiar la crónica de una frustración.

Eccletore pone el espejo frente a Stroll

''El título mundial de Fórmula 1 no se puede comprar'', comenzaba Bernie Ecclestone. El expresidente de la FIA no se cortó en las declaraciones recogidas por SoyMotor. ''Si todo no sale bien, te pasarás la vida entera persiguiendo el éxito. Por eso siento lástima por Lawrence Stroll'', comentó duramente sobre el mandamás de Aston Martin.

Las palabras del veterano da a entender que en el ecosistema de la Fórmula 1, ser una potencia económica es un requisito imprescindible, pero nunca una garantía. El trabajo que se esconde detrás de un monoplaza implica una infraestructura, un personal y un despliegue de recursos tan incalculable que, a menudo, nubla la vista de quienes creen que el éxito es una simple cuestión de inversión. Una lección clara, ya que a pesar de que los proyectos faraónicos han existido en la historia del automovilismo, son muy pocos los equipos que pueden presumir de pelear por la victoria.

Aston Martin debe cambiar el plan

Los de Silverstone se han dado de bruces con la realidad. Lawrence Stroll aterrizó en enero de 2020 con el firme objetivo de transformar la categoría mediante una inversión sin precedentes. Tras adquirir Racing Point, la antigua Force India, el mandatario canadiense inició una ambiciosa modernización integral de la estructura para preparar el asalto al título. Su única obsesión ha sido alcanzar la cima de la categoría reina y no ha escatimado en gastos para lograrlo.

Como explica Ecclestone, puede compararse el caso de Aston Martin con Ferrari, quizá la primera escudería que muchos dirían al pensar en la Fórmula 1. ''Ferrari ilustra a la perfección que siempre falta una pieza en el rompecabezas del título'', añadía que ''llevan casi 20 años buscando las piezas que faltan, a pesar de contar con las mejores condiciones, los mejores pilotos y el dinero necesario''.

Aunque no todo fue negativo, también quiso aplaudir a uno de los nuevos equipos de la categoría: ''Creo que Audi tiene los ingredientes para un primer año exitoso en la Fórmula 1. Los equipos de la zona media están muy parejos en términos de velocidad y Audi tiene una oportunidad en esta batalla. Confío en que Gabriel Bortoleto vaya a ser una seria amenaza para Nico Hülkenberg. Este joven brasileño es muy rápido y es capaz de ser campeón del mundo en el futuro''.