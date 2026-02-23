El gran miedo de Honda: Aston Martin haciendo el ridículo en Japón

Como toda empresa japonesa, Honda tiene un sentido de la patria muy alto, por lo que los nipones tienen marcado en rojo su GP el 29 de marzo, aunque ya se empieza a temer con que las cosas le vayan muy mal a Aston Martin en Suzuka

El mundial de Formula 1 está muy cerca de empezar y si hay un equipo que ha tenido problemas a lo largo de esta pretemporada, ese es Aston Martin. En Silverstone se las prometían muy felices con los fichajes de los diferentes ingenieros de primer nivel, empezando por Adrian Newey, pero también con el nuevo motor Honda, algo que ha fallado por completo y ahora mismo las perspectivas de los verdes son ser uno de los dos peores equipos.

En ese contexto tan dramático aparece en el horizonte el Gran Premio de Japón, tercero de la temporada y donde es muy complicado que las cosas hayan mejorado, algo que para un gigante como Honda, uno de los emblemas del país del sol naciente, es un problema muy serio. Por eso mismo es más que probable que se vayan a ver en una situación que les deje en mal lugar, pues según los rumores podrían tener un 5% menos de potencia, sobre 50CV, un hándicap que casi seguro que no les va a dar tiempo a subsanar y va a ser un serio problema para Fernando Alonso y compañía.

Ralf Schumacher tiene claro el problema

Una de las voces más vehementes ha sido Ralf Schumacher, ex piloto y ahora convertido en un opinador con mucho peso en el Gran Circo, que tiene claro que el motor Honda es un problema en sí mismo, lo que no deja de ser un 'déjà vu' para Fernando Alonso, que ya pasó por la difícil etapa inicial de Honda en McLaren, uno de los peores momentos del asturiano en su carrera y que ahora parece volver a experimentar, pues para Schumacher es ahí donde radica parte del problema, ya que tiene confianza en lo que ha hecho Adrian Newey a nivel de chasis: "Todo el proyecto lleva un retraso de tres o cuatro meses, más cerca de cuatro. Siempre es muy realista, incluso consigo mismo. No creo que el problema principal sea el coche en sí".

Por otro lado y volviendo a Alonso, es consciente de que es posible que no sea una persona muy querida en el seno de la fábrica japonesa, pues en esa época en Woking los acusó de hacer un motor de nivel GP2, algo que difícilmente habrá olvidado: "No creo que hayan olvidado esa experiencia, porque cosas así dejan huella. La forma en que Fernando lo gestionó entonces fue muy abierta; por supuesto, fueron críticas duras y él era más joven en ese momento, quizás un poco más impulsivo, pero la gente en Japón no olvida algo así". De hecho, él lo vivió en sus carnes cuando era piloto de Toyota: "Puedo decir por experiencia propia que, debido a algunas cosas que yo dije en Toyota, ya no me consideran parte de la 'familia' allí. En cualquier caso, Japón es una cultura diferente".