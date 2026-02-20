Ferrari termina volando, Mercedes acaba la pretemporada con dudas y el desastre de Aston Martin aumenta

Charles Leclerc ha terminado la pretemporada poniendo a Ferrari como el coche más rápido de estas semanas en Bahréin, mientras que Mercedes ha tenido uno de los pocos problemas de su camino casi perfecto y Aston Martin ni está ni se le espera

La pretemporada 2026 de Formula 1 ya es historia y después de seis días de pruebas en Bahrein, ya ha quedado todo atado hasta que del 6 al 8 de marzo se celebre el GP de Australia. Como broche final ha saltado la sorpresa y Mercedes, gran dominador de estos días, ha cedido el mando tras tener un problema técnico y Ferrari, con un Charles Leclerc impresionante, ha cogido el testigo. Mientras que el drama es verde, ya que Aston Martin sigue bajando pisos en su desastre.

Leclerc rodó todo el día con Ferrari. Y ya firmó el mejor tiempo de la mañana con 1:33.837, pero la explosión llegó por la tarde, cuando después de hacer más de 130 vueltas, quedó como el más rápido del día y del total de los test de Baréin con un tremendo 1:31.992, siendo el único capaz de bajar del 1:32. Tras los de Maranello, el McLaren. En los papaya Oscar Piastri se encargó de la sesión matinal y Lando Norris, de la vespertina. El australiano ya fue el tercero más rápido de la mañana, pero terminó el día con el undécimo mejor tiempo con 1:34.352, pero Norris aceleró por la tarde hasta ser el segundo con 1:32.871, cerrando los test por todo lo alto. Después vemos Max Verstappen, quien salió con todo por la tarde hasta ponerle el broche al día muy cerca de Ferrari y McLaren con 1:33.109.

Mercedes tiene un mínimo problema

Que Mercedes tenga el más mínimo problema esta pretemporada es como poco noticia, y después de haber dominado con mucho margen los días previos, este viernes ha pasado. Kimi Antonelli, octavo mejor tiempo del día con 1:33.916, provocó una bandera roja en la sesión de la mañana cuando el coche se le quedó parado en medio de la pista. Aunque se olvidaron por la tarde, pues George Russell se aprovechó del ritmo más rápido en general de sus competidores y firmó un registro de 1:33.197, el cuarto mejor del día. Este mínimo contratiempo no quita que sean los grandes favoritos para Australia.

Nada que esperar de Aston Martin

Que Aston Martin era un drama era algo que ya se sabía, pero esta semana no ha hecho más que confirmarlo y realzar aún más esa sensación, pues los verdes han tenido un día -otro- para olvidar. Después de que este jueves a Fernando Alonso se le quedase parado el coche y tuviera que ser retirado entre múltiples medidas de seguridad, este viernes Lance Stroll tenía una papeleta complicada, pero la realidad es que ni siquiera ha tenido tiempo de tener problemas. El equipo diseñó un "plan de trabajo limitado" por un problema de piezas y el canadiense no registró ningún tiempo válido en los seis giros que terminó, hasta que por la tarde dio por terminado el día apenas una hora después de empezar.