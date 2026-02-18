Test F1 2026 | Test de Bahrein en directo hoy con Fernando Alonso y Carlos Sainz en la cuarta jornada de pruebas
La actividad es frenética antes del Gran Premio de Australia, que se celebrará el próximo 8 de marzo
Se ha producido una interrupción fugaz por bandera amarilla en el carril de boxes por causas que aún no se han precisado. Mientras tanto, Valtteri Bottas continúa aguardando en el garaje para realizar su primera aparición en este turno vespertino
El monoplaza de Lance Stroll aún no ha regresado al garaje de Aston Martin a pesar de haber transcurrido casi treinta minutos desde su incidente. En el cómputo global de estas cinco horas y media de pruebas, el canadiense apenas ha completado 35 giros, una cifra que representa solo la mitad del rodaje que acumularon pilotos como Kimi Antonelli o Arvin Lindblad durante la sesión matinal
George Russell se cuela en el quinteto de cabeza tras registrar un 1:34.588, quedándose a apenas 0.012 del crono de su antiguo compañero Lewis Hamilton y a ocho décimas de Charles Leclerc. De este modo, las seis primeras plazas se las reparten Ferrari, Mercedes y McLaren, al tiempo que la pareja de Alpine se asienta en el octavo y noveno lugar
Lance Stroll está de vuelta en el box de Aston Martin con un gesto de evidente frustración... Habrá que ver cuánto tiempo tarda el AMR26 en retornar al garaje para que los mecánicos lo pongan a punto y el canadiense pueda reincorporarse a la sesión
La actividad se reanuda después de que el Aston Martin de Lance Stroll fuera evacuado de la pista. Todo apunta a que el canadiense sufrió un trompo con el AMR26 en el preciso instante en que los sistemas de aerodinámica activa regresaban a su configuración de base
Aunque Alonso ha conseguido salvar poco más de un segundo respecto a la semana pasada, el enganchón de Stroll hace que se borre poco a poco ese optimismo que transmitía el asturiano en la rueda de prensa
Aston Martin no levanta cabeza... Stroll se queda clavado en la grava
Lewis Hamilton establece su registro más veloz en lo que va de sesión con un 1:37.037, una marca que lo sitúa a 3.2 segundos del tiempo de referencia de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc. Resulta previsible que el corredor inglés vaya rebajando sus cronos conforme progrese la jornada y gane confianza sobre el asfalto.
George Russell reporta problemas por radio y regresa al garaje de Mercedes. El corredor inglés ha señalado que nota la dirección más dura en el punto de cuerda de las curvas en relación a los entrenamientos previos, un diagnóstico ante el cual los ingenieros de Brackley han confirmado que realizarán ajustes inmediatos
Carlos Sainz salta al asfalto
¡El madrileño ya rueda! Carlos Sainz hace su aparición en pista a los mandos del Williams, uniéndose en el trazado a Franco Colapinto, que circula con voluminosas parrillas de sensores, además de Isack Hadjar y Liam Lawson.
George Russell se une a la acción para completar la terna de las escuderías de cabeza. El piloto británico ya dejó buenas sensaciones en los entrenamientos previos, donde logró finalizar una simulación de carrera completa con su Mercedes sin contratiempo alguno.
Por otro lado, todo indica que Red Bull ha logrado corregir los fallos en el monoplaza de Isack Hadjar, permitiendo que el piloto francés regrese a la acción. El galo apenas ha podido acumular 13 giros durante la sesión matinal, una situación que ya se experimentó durante la primera semana de entrenamientos.
Oscar Piastri también abandona el box para unirse a la sesión. El piloto australiano comienza sus ensayos calzando el compuesto C3, la misma especificación de neumáticos que monta Hamilton, que ya suma tres vueltas con esa goma.
Lewis Hamilton ya está en pista a los mandos del SF-26, un monoplaza que, hasta la fecha, ha transmitido unas sensaciones prácticamente impecables. El único 'pero' para los de Maranello durante estas pruebas ocurrió la semana pasada, cuando el motor del británico se detuvo en los compases finales de la última jornada.
Ollie Bearman y Liam Lawson han sido los encargados de inaugurar la actividad en pista. En lo que respecta al piloto de Haas, su monoplaza ha saltado al asfalto equipado con las habituales para recoger datos en estos primeros compases.
La jornada vespertina del primer día de está a punto de arrancar, y lo hace con buenas sensaciones tras el paso de Fernando Alonso por la sala de prensa. El asturiano se muestra moderadamente esperanzado: ''Creo que todo se puede arreglar, sin duda, a corto y medio plazo. No creo que haya nada imposible de arreglar, pero aun así, tenemos que esperar y ver, tenemos que arreglarlo todo, pero podemos hacerlo antes de Australia. Y después de eso, intentar arreglar todo lo posible en las primeras dos carreras antes de que sea demasiado tarde en el campeonato... Pero soy optimista, creo que hay una solución''
Estas son las posiciones en las que han quedado todos los pilotos en este cuarto día en Bahrein:
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Andrea Kimi Antonelli
- Alex Albon
- Pierre Gsly
- Isack Hadjar
- Esteban Ocon
- Fernando Alonso
- Nico Hülkenberg
- Arvid Lindblad
- Sergio Pérez
Por otro lado, Lando Norris ratificó la consistencia de nuevo monoplaza de McLaren acechando el crono de Leclerc con un 1:34:052 y acumulando un kilometraje prácticamente idéntico al de la escudería italiana
En la parte alta de la tabla, la situación se mantuvo estable con Charles Leclerc al frente de Ferrari durante el primer turno de esta segunda parte de las pruebas. El piloto monagasco lideró la mañana con un registro de 1:33:739, superando la barrera de las 50 vueltas completadas
Fernando Alonso ya ha corrido esta mañana en Bahrein. Y la sesión mañanera ha sido de contrastes totalmente. Tras los fallos de la unidad de potencia que procedían a estos test, el asturiano fue el primero que saltó a la pista para recuperar el tiempo perdido. El inicio fue prometedor: el AMR26 mejoró en dos segundos sus cronos previos, marcando un 1:36:536 y superando los 320 km/h.
Sin embargo, la sesión se torció debido a la inestabilidad del monoplaza en tandas largas. Estos problemas de equilibrio obligaron a Aston Martin a realizar cambios estructurales, dejando a Alonso 40 minutos bloqueado en boxes. Con solo 28 vueltas completadas y sensaciones agridulces, el español cede el testigo a Stroll con mucho trabajo pendiente en el garaje.
¡Hola y buenas tardes, bienvenidos al minuto a minuto de los Test de Bahrein 2026! Estamos a la espera a que de comienzo la sesión de tarde. Hasta las 13:00 se produce un descanso en el Circuito de Sakhir, con el objetivo de que los equipos puedan almorzar y los pilotos realizar el cambio sin prisa. Las pruebas se extenderán hasta las 17:00 horas.
El circuito de Sakhir se convierte de nuevo en el epicentro del automovilismo mundial con el inicio de la segunda y definitiva tanda de test de pretemporada de Fórmula 1. Tras una primera toma de contacto la semana pasada, los equipos afrontan tres días críticos antes del debut del campeonato en Australia el primer fin de semana de marzo.
Esta jornada no es un entrenamiento más, ya que marca el inicio de la cuenta atrás para una de la eras más revolucionarias de la categoría. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de 2026, las escuderías trabajan a contrarreloj para entender conceptos radicalmente distintos, con coches más compactos, una aerodinámica activa que sustituye al DRS tradicional y unidades de potencia donde la parte eléctrica cobra un protagonismo sin precedentes.