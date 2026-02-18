Test F1 2026 | Test de Bahrein en directo hoy con Fernando Alonso y Carlos Sainz en la cuarta jornada de pruebas

George Russell se une a la acción para completar la terna de las escuderías de cabeza. El piloto británico ya dejó buenas sensaciones en los entrenamientos previos, donde logró finalizar una simulación de carrera completa con su Mercedes sin contratiempo alguno.

Por otro lado, todo indica que Red Bull ha logrado corregir los fallos en el monoplaza de Isack Hadjar, permitiendo que el piloto francés regrese a la acción. El galo apenas ha podido acumular 13 giros durante la sesión matinal, una situación que ya se experimentó durante la primera semana de entrenamientos.