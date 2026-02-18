Fernando Alonso exprime el AMR26 pero el motor Honda no aguanta

El asturiano pudo mejorar un poco el tiempo de Aston Martin, pero se chocó de nuevo con el muro de un motor de Honda que no termina de arrancar

Aston Martin no ha comenzado el 2026 con buen pie a pesar de la ilusión que tenían puesto en el nuevo AMR26. Los test de la semana pasada en Bahrein no fueron como los británicos planeaban, pero es que para más inri, hoy se han vuelto a llevar otro chasco. A pesar de Fernando Alonso estaba mejorando los tiempos en las primeras vueltas, cuando pasaba la mitad de la mañana el motor dejó de responder correctamente. Al menos, el asturiano se ha mantenido optimista después de esta sesión agridulce.

Fernando Alonso, de los que menos han rodado

Una pena que Alonso tan solo pudiese dar 28 vueltas en total, quedándose a 2,3 segundos del tiempo de referencia de la mañana en el Circuito de Sakhir. Eso sí, ha mejorado los resultados de la pasada semana, en la que Aston Martin se quedó a 4 segundos.

El asturiano mantiene el optimismo a pesar de que los de Silverstone se han visto obligados a abandonar la prueba antes y estar dos horas parado en el box por culpa del motor Honda: ''Sí, sin duda ha sido un comienzo difícil de segunda semana de test. Hay muchas cosas que deben corregirse en los próximos dos días y medio'', admitía Fernando Alonso una vez terminaron las pruebas en la rueda de prensa oficial de la FIA.

Aston Martin se pone las pilas

''Sin embargo, nuestras fábricas, tanto de Reino Unido como de Japón, están trabajando al 100% de su capacidad. Estamos intentando que este proceso tan complicado sea lo más breve posible. No creo que haya nada imposible de arreglar. Pero sí, tenemos que esperar y ver qué pasa'', comentaba Fernando Alonso, que asume que ahora mismo poco más puede hacer que esperar a que todo pase rápido.

''Intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia. Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, intentaremos arreglar todo lo posible en las primeras carreras. Pero no, soy optimista, todo tiene solución'', completaba el piloto. Y realmente, tiene razón. No está en su mano ahora mismo solucionar los problemas de un AMR26 que está en pañales, solo ser partícipe de la prueba y error para intentar ayudar a los ingenieros. En la sesión de la tarde, Lance Stroll será el hombre que rodará en el monoplaza. El hijo de Lawrence fue muy crítico la pasada semana con el monoplaza, así que todas las vistas están puestas en sus sensaciones.