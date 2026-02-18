Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 18 de febrero
Gran jornada con hasta ocho finales y la participación española de Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino y de Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos
¡Ya está en marcha el eslalon! Estamos a la espera de la participación de Arrieta Rodríguez.
Los españoles Arrietta Rodríguez, Jaime Pueyo y Bernat Sellés, a escena
Hoy contaremos con la participación de varios españoles en Milano Cortina 2026. Arrietta Rodríguez estará en el eslalon femenino a las 10:00 horas, mientras que Jaume Pueyo y Bernat Sellés competirán a las 10:15 en esquí de fondo. Exacto, están a punto de comenzar sus pruebas.
A continuación, los horarios de las competiciones, comenzando como estamos habituados con los partidos de Curling que ya han empezado:
09:05 | Curling: China-Dinamarca | Round robin, femenino
09:05 | Curling: Estados Unidos-Reino Unido | Round robin, femenino
09:05 | Curling: Suecia-Corea del Sur | Round robin, femenino
09:45 | Esquí de fondo: Esprint femenino libre por equipos | Clasificación
10:00 | Esquí alpino: Eslalon femenino | 1ª manga (Arrietta Rodríguez)
10:15 | Esquí de fondo: Esprint masculino estilo clásico por equipos | Clasificación (Jaume Pueyo y Bernat Sellés)
¡Muy buenos días y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos la duodécima jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, la cual se celebra este miércoles 18 de febrero. En esta ocasión habrá hasta ocho finales, contando además con la presencia española de Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino y de Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos. ¡Comenzamos!
La jornada de este miércoles 18 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llega con claro sabor español, ya que tanto Arrietta Rodríguez como Jaime Pueyo y Bernat Sellés estarán sobre la nieve, habiendo un total de ocho finales en disputa.
Tanto Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino como a Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos competirán a lo largo de la mañana con el intención de alcanzar sus respectivas finales, las cuales se disputarán, si el tiempo lo permite, a mediodía.
Más allá de las dos pruebas en las que participan los españoles, viviremos todas estas finales: Aerials de esquí acrobático, esprint femenino libre por equipos, final masculina Slopstyle de snowboard, relevo femenino de biatlón, los 3.000 metros del patinaje de velocidad femenino y los 500 metros del patinaje de velocidad masculino.
La final masculina Slopstyle de snowboard no estaba prevista para hoy, sino para ayer, pero las inclemencias meteorológicas obligaron a cambiarla de fecha, por lo que finalmente tendrá lugar en el día de hoy a las 12:30 horas.