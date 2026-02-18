Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 18 de febrero

Gran jornada con hasta ocho finales y la participación española de Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino y de Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos

Imagen de una de las pruebas de patinaje de velocidad en Milano Cortina 2026.IMAGO

¡Muy buenos días y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos la duodécima jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 , la cual se celebra este miércoles 18 de febrero . En esta ocasión habrá hasta ocho finales , contando además con la presencia española de Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino y de Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos. ¡Comenzamos!

A continuación, los horarios de las competicione s, comenzando como estamos habituados con los partidos de Curling que ya han empezado:

Hoy contaremos con la participación de varios españoles en Milano Cortina 2026. Arrietta Rodríguez estará en el eslalon femenino a las 10:00 horas, mientras que Jaume Pueyo y Bernat Sellés competirán a las 10:15 en esquí de fondo. Exacto, están a punto de comenzar sus pruebas.

¡Ya está en marcha el eslalon! Estamos a la espera de la participación de Arrieta Rodríguez .

La jornada de este miércoles 18 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llega con claro sabor español, ya que tanto Arrietta Rodríguez como Jaime Pueyo y Bernat Sellés estarán sobre la nieve, habiendo un total de ocho finales en disputa.

Tanto Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino como a Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos competirán a lo largo de la mañana con el intención de alcanzar sus respectivas finales, las cuales se disputarán, si el tiempo lo permite, a mediodía.

Más allá de las dos pruebas en las que participan los españoles, viviremos todas estas finales: Aerials de esquí acrobático, esprint femenino libre por equipos, final masculina Slopstyle de snowboard, relevo femenino de biatlón, los 3.000 metros del patinaje de velocidad femenino y los 500 metros del patinaje de velocidad masculino.

La final masculina Slopstyle de snowboard no estaba prevista para hoy, sino para ayer, pero las inclemencias meteorológicas obligaron a cambiarla de fecha, por lo que finalmente tendrá lugar en el día de hoy a las 12:30 horas.