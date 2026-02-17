Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 17 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Hasta nueve finales se disputarán en la undécima jornada de unos Juegos en los que Noruega sigue dominando con firmeza el medallero

El Big Air de esquí acrobático toma protagonismo en estas jornadas de los Juegos de Invierno.IMAGO

Cada vez queda menos para echar el telón, pero por ahora toca seguir disfrutando de los excelentes Juegos Olímpicos de Invierno que estamos viviendo con Milano Cortina 2026, unos que de cara a la jornada de este martes 17 de febrero repartirán medallas con otras siete finales.

Como siempre hacemos, empezamos con la sesión de mañana, en la cual tendremos la final femenina Slopestyle de snowboard, así como la combinada nórdica con trampolín largo individual y esquí de fondo, y el biatlón de relevos 4x7,5km en categoría masculina.

Ya para la sesión vespertina llegará el momento de la persecución por equipos del patinaje de velocidad, el Big Air de esquí acrobático masculino y el bobsleigh por parejas masculino, comenzando este a eso de las 21:00 horas y siendo la última final del día. Por cierto, en esta ocasión no habrá presencia española.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy martes 17 de febrero

09:00 | Combinada nórdica: Entrenamiento oficial en colina grande

09:05 | Curling: Suiza-Suecia | Round robin, masculino

09:05 | Curling: Estados Unidos-China | Round robin, masculino

09:05 | Curling: República Checa-Alemania | Round robin, masculino

09:10 | Combinada nórdica: Ronda de prueba trampolín largo individual | Saltos de esquí

10:00 | Combinada nórdica: Trampolín largo individual | Saltos de esquí

10:45 | Esquí Freestyle: Aerials femenino | Clasificación

12:10 | Hockey hielo: Suiza-Italia | Clasificatorias, masculino

12:10 | Hockey hielo: Alemania-Francia | Clasificatorias, masculino

13:00 | Snowboard: Final femenina Slopestyle

13:30 | Esquí Freestyle: Aerials masculino | Clasificación

13:45 | Combinada nórdica: Trampolín largo individual | Esquí de fondo (final)

14:00 | Bobsleigh: Entrenamiento oficial dobles femenino

14:05 | Curling: Suecia-Canadá | Round robin, femenino

14:05 | Curling: Italia-Japón | Round robin, femenino

14:05 | Curling: Dinamarca-Estados Unidos | Round robin, femenino

14:05 | Curling: Corea del Sur-Suiza | Round robin, femenino

14:15 | Esquí Freestyle: Aerials masculino | Clasificación

14:30 | Biatlón: Relevos 4x7,5km | Masculino

14:30 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Semifinales, masculino

14:52 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Semifinales, femenino

15:24 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final D, masculino

15:30 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final C, masculino

15:43 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final D, femenino

15:49 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final C, femenino

16:22 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final B, masculino

16:28 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final A, masculino

16:40 | Hockey hielo: República Checa-Dinamarca | Clasificatorias, masculino

16:41 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final B, femenino

16:47 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Final A, femenino

18:45 | Patinaje artístico: Programa corto individual femenino

19:00 | Bobsleigh: Parejas masculino | 3ª serie

19:05 | Curling: Alemania-Suiza | Round robin, masculino

19:05 | Curling: Estados Unidos-Italia | Round robin, masculino

19:05 | Curling: Canadá-Reino Unido | Round robin, masculino

19:05 | Curling: Suecia-Noruega | Round robin, masculino

19:30 | Esquí Freestyle: Final masculina Big Air

21:05 | Bobsleigh: Parejas masculino | 4ª serie

21:10 | Hockey hielo: Suecia-Letonia | Clasificatorias, masculino

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.