Quim Salarich y su eslalon histórico para España: "Tenía que demostrar a todo el mundo que el esquí español puede estar con los mejores"

El español logró al mejor clasificación para nuestro país es el eslalon de esquí alpino desde hace 24 años

Los resultados que está cosechando España en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 no están siendo del todo positivos, pero ello no evita que haya deportistas que estén marcando verdaderos hitos en el deporte nacional, caso de un Quim Salarich que ejerció de abanderado en la ceremonia inaugural y que ha terminado 19º en el eslalon de esquí alpino, siendo la mejor clasificación de un esquiador español en 24 años. Cerrada su participación, así la valora el catalán.

"Estos han sido mis terceros Juegos. En los primeros (en PyeongChang, Corea del Sur, 2018) y en los segundos (los de Pekín 2022) no acabé. Esta vez tiré a tope, sin pensar en que me podía salir de recorrido", comenta Salarich, el esquiador masculino que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa.

"Quise disfrutar, tiré a tope y lo hice. Siempre lo puedes hacer mejor, pero estoy satisfecho con mi segunda manga", manifiesta Quim en una prueba en la que el suizo Loic Meillard se convirtió en nuevo campeón olímpico de la disciplina.

"La primera manga había sido muy complicada, a nivel climatológico. No se veía el terreno y había tres o cuatro puntos en los que todos se salían. Tuve un error importante en la parte alta que me condicionó el resto de la bajada; y no pude demostrar el nivel que tengo. Me tenía que quitar la espina y demostrar a todo el mundo que el esquí español puede estar con los mejores", recalca dejando claro lo importante que es ir marcando el camino para las siguientes generaciones.

Las complicaciones de la primera manga

La prueba estuvo marcada desde primera hora por unas condiciones en pista que hacían muy difícil esquiar; tanto es así que muchos competidores no pudieron completar la primera ronda. Así lo vivió Quim Salarich.

"Si las condiciones de la primera manga hubiesen sido diferentes, ¿estaríamos hablando de otro resultado? Seguramente sí. Pero las condiciones fueron las mismas para todos; y esto sirve para aprender, también. La segunda manga estuvo mejor y logré quitarme un peso de encima, porque estos han sido mis terceros Juegos y logré acabar. Algo que no había conseguido en los primeros dos", explica antes de reiterar que en cualquier caso salió a jugársela.

"Me daba igual salirme de pista otra vez. Decidí ir a tope y disfrutar. Y lo logré. Estoy satisfecho con mi segunda manga. Obviamente, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero estoy contento".

La mirada al futuro de Quim Salarich

En cuanto a lo que viene por delante, el esquiador catalán mira al futuro con optimismo y, en caso alguno, descartando estar en los próximos Juegos de 2030. "Ahora, a acabar esta temporada; y pensar en la próxima, en la que podré esperar mejores cosas, con mejores dorsales en la salida. ¿Los próximos Juegos? Bueno, si el cuerpo aguanta, intentaremos estar en 2030. ¿Por qué no? Pero hay que ir partido a partido", sentencia desde la zona mixta de la estación de Bormio.