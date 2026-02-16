Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 16 de febrero los Juegos de Invierno 2026

El español Quim Salarich participará en el slalom masculino de esquí alpino a partir de las 10 de la mañana con el objetivo de pasar a la final.

Imagen de la competición de patinaje artístico en programa corto.IMAGO

La jornada del lunes 16 de febrero llega nuevamente cargada de espectáculo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, ya que por un lado tendremos en la nieve al español Quim Salarich, y además viviremos hasta seis finales, la mayoría a última hora de la tarde.

En lo que concierne a la sesión de mañana, en esta tendremos al español Quim Salarich compitiendo en el slalom masculino de esquí alpino. Además, tendremos justo la final de esta prueba, así como la de 500 metros de pista corta en categoría femenina.

Ya para la sesión vespertina quedarán el reparto de medallas en esquí libre big air, patinaje libre por parejas, saltos de esquí por equipos en categoría masculina y bobsleigh en monobob femenino.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy lunes 16 de febrero

09:00 | Combinada nórdica: Entrenamiento oficial en colina grande

09:05 | Curling: Suecia-Suiza | Round robin, femenino

09:05 | Curling: China-Canadá | Round robin, femenino

09:05 | Curling: Dinamarca-Gran Bretaña | Round robin, femenino

10:00 | Esquí alpino: Eslalon masculino | 1ª manga (Quim Salarich)

10:00 | Bobsleigh: Parejas masculino | 1ª serie

11:00 | Patinaje de velocidad: 1000 metros pista corta | Cuartos de final, femenino

11:17 | Patinaje de velocidad: 500 metros pista corta | Series, masculino

11:57 | Patinaje de velocidad: 1000 metros pista corta | Semifinales, femenino

11:57 | Bobsleigh: Parejas masculino | 2ª serie

12:06 | Patinaje de velocidad: 5000 metros relevo pista corta | Semifinales, masculino

12:41 | Patinaje de velocidad: 500 metros pista corta | Final B, femenino

12:47 | Patinaje de velocidad: 500 metros pista corta | Final A, femenino 🏅

13:30 | Esquí Alpino: Eslalon masculino | 2ª manga (Quim Salarich - si se clasifica) 🏅

14:05 | Curling: Reino Unido-Noruega | Round robin, masculino

14:05 | Curling: República Checa-Canadá | Round robin, masculino

14:05 | Curling: Suecia-Alemania | Round robin, masculino

14:05 | Curling: Italia-China | Round robin, masculino

16:40 | Hockey hielo: Estados Unidos-Suecia | Semifinales, femenino

18:00 | Saltos de esquí: Súper equipo masculino | Entrenamiento

19:00 | Bobsleigh: Monobob femenino | 3ª serie

19:00 | Saltos de esquí: Súper equipo masculino | 1ª ronda

19:05 | Curling: Estados Unidos-Italia | Round robin, femenino

19:05 | Curling: Corea del Sur-China | Round robin, femenino

19:05 | Curling: Suiza-Reino Unido | Round robin, femenino

19:05 | Curling: Japón-Canadá | Round robin, femenino

19:30 | Esquí Freestyle: Esquí libre Big Air | Final femenina 🏅

19:43 | Saltos de esquí: Súper equipo masculino | 1ª ronda

20:00 | Patinaje artístico: Patinaje libre | Parejas 🏅

20:20 | Saltos de esquí: Súper equipo masculino | Final 🏅

21:06 | Bobsleigh: Monobob femenino | 4ª serie 🏅

21:10 | Hockey hielo: Canadá-Suiza | Semifinales, femenino

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.