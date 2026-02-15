Lisa Vittozi hace lo nunca visto para Italia en los Juegos de Milano Cortina 2026

La italiana pone la guinda a una competición espectacular por parte de los transalpinos coronándose con la medalla de oro de biatlón

Poco más se le puede pedir a Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Si bien siempre se espera mucho del anfitrión, los transalpinos están superando con creces los mejores pronósticos hasta el punto de salir de ganadores de pruebas en las que históricamente no han sido una potencia; tanto es así que Lisa Vittozi ha logrado el oro en la prueba de persecución, convirtiéndose así en la primera italiana en lograr una medalla de oro en la historia olímpica de biatlón.

Vittozi sustentó su triunfo en un espectacular acierto en el tiro, y es que básicamente estuvo infalible en todas las tandas, incluyendo una última en la que no cometer error alguno la catapultó al primer lugar.

Finalmente la italiana se impuso con un tiempo de 30:11.8, el cual la situó por delante de la noruega Maren Kirkeeide (30:40.6), ganadora en estos Juegos de la prueba de esprint 7,5 km, y de la finlandesa Suvi Minkkinen (30:46.1).

Para Vittozi es ser ya historia del deporte de su país, pero es que además con esta victoria la delegación italiana supera su marca histórica de oros en unos Juegos de Invierno. Ya suma ocho, uno más que en Lillehammer 1994.

Lisa Vittozi, una patinadora de primer nivel

Ver triunfando a Lisa Vittozi está lejos de ser una sorpresa. La biatleta de Pieve di Cadore, de 31 años, ya había logrado el bronce olímpico en Pyeongchang 2018 en el relevo mixto, prueba en la que en la actual edición se colgó la plata junto a Tommaso Giacomel, Lukas Hofer y Dorothea Wierer. Exacto, estaba en un gran estado de forma y lo ha demostrado de la mejor manera posible.

Completando la clasificación, tenemos que las francesas Lou Jeanmonnot y Oceane Michelon, que partían también con aspiraciones de volver a subirse al podio, acabaron cuarta a 49.4 y quinta a 57.1 de la vencedora.

Federica Brignone se corona en el gigante de esquí alpino

Antes, por la mañana, la también italiana Federica Brignone se proclamó campeona olímpica de gigante de esquí alpino al ganar la prueba de los Juegos de Milano Corina 2026, la cual se celebró en la estación de los Dolomitas. Es su segundo oro.

"Esto es increíble. Si me lo dicen hace unos meses, evidentemente no me lo hubiera creído", comenta tras convertirse en doble campeona olímpica, Brignone, de 35 años, que hace diez meses estaba internada en un hospital con graves lesiones que hicieron pensar a no pocos que no regresaría a la alta competición.