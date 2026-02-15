RCD Mallorca-Real Betis, en directo el partido de la LaLiga en vivo online

Oportunidad de oro para los de Manuel Pellegrini para dar un paso importante en la lucha por la Champions League, todo esto ante un Mallorca que se la juega y mucho

¡MUY BUENAS TARDES! Comienza la retransmisión de un duelo clave para ambos equipos y que se antoja muy entretenido. Mallorca y Real Betis tenían un ojo puesto en todo lo que acontecía en el Estadio de Butarque, donde el Rayo ha acabado ganando por tres goles a cero al Atlético de Madrid, por lo que ambos se la juegan para sus distintos intereses. Comenzamos la previa de este interesantísimo duelo con el compañero Álvaro Palomo también presente para aportar su crónica y sus notas.

Los dos equipos protagonistas tenían muchos intereses puestos en todo lo que aconteciese en el partido frente al Rayo Vallecano y al Atlético de Madrid, que ha acabado dejando una clara victoria del conjunto vallecano frente a los colchoneros. De esta forma, el conjunto bético puede acercarse y mucho a los puestos de Champions League, dejando ese objetivo a cuatro puntos. La crónica del encuentro, por el compañero Pablo Rivas.

El técnico chileno compareció en el día de ayer en la previa de este partido frente al Mallorca, dejando claro que Cucho Hernández y Chimy Ávila no formarían parte de la convocatoria en tierras baleares. También habló sobre otros temas, tales como Bakambu, Amrabat o el duelo frente al Atlético de Madrid .

El técnico bermellón también habló este pasado sábado para avisar de la complejidad del conjunto bético, todo ello para buscar una victoria que pueda alejar al equipo balear de la pelea por no bajar a Segunda División .

El equipo balear publica imágenes en sus redes sociales que enseña al templo mallorquín en perfectas condiciones antes de acoger el auténtico partidazo que se vivirá en hora y media, que marcará mucho de los objetivos de ambos equipos

El RCD Mallorca encontró, hace varios años, a su pirata de garantías. El delantero kosovar recibirá, en la previa del encuentro, el premio a mejor jugador del mes de Enero de LaLiga. Y es que ya lleva quince goles en LaLiga, lo que le hace ser el principal argumento del equipo bermellón.

Once sin muchas sorpresas , con ganas en el beticismo de poder ver de nuevo a Álvaro Fidalgo como titular. Arriba, vuelve a estar presente Cédric Bakambu , que Pellegrini no dudó en alabar en la rueda de prensa previa.

El conjunto verdiblanco ya se encuentra en el Estadio de Son Moix, siendo recibido por la mascota del equipo mallorquín, el famoso "Dimonió", dejando una graciosa estampa antes del duelo.

Sin sorpresas tampoco en el RCD Mallorca que, a pesar de la recuperación de Raíllo, Arrasate sigue apostando por David López en la zaga. Mateo Joseph formará parte del ataque que contará con la principal amenaza mallorquí, como es Muriqi.

Los béticos no dudan en acompañar a su equipo allá a donde van y uno de los sitios predilectos es Mallorca. El conjunto bético, en sus redes sociales, ha mostrado que uno de los que ha viajado es Rogelio , con el que ESTADIO Deportivo tuvo el placer de hablar.

El Derbi Valenciano pone su punto y final con victoria para el Valencia CF, dejando de esta manera a un Levante UD hundido y a un Valencia CF que vuelve a escaparse de esa quema de la zona baja de la clasificación. Más presión para el Mallorca.

El Real Betis se juega mucho más que tres puntos en tierras bermellonas, y es que hay un sueño que se persigue en Heliópolis, y ese es el de la Champions League. No es que sea algo lejano, ya que la nueva derrota del Atlético de Madrid en LaLiga provoca que el conjunto sevillano tenga la oportunidad de quedarse a apenas cuatro puntos de la Liga de Campeones. Para ello, el equipo de Pellegrini tendrá que vencer a un equipo que se la juega y mucho, como es el Mallorca, que ve como los puestos de descenso se quedan prácticamente a un punto.

El equipo de Manuel Pellegrini llega a Son Moix con dos bajas importantes, como son las del Cucho Hernández y Chimy Ávila. A pesar de que realizaron la sesión previa al encuentro, fue el propio técnico chileno el que lo confirmó en la sala de prensa previa, por lo que será curioso ver si optará por alinear a Cédric Bakambu tal y como lo hizo el pasado domingo en el Metropolitano. Otra de las dudas era Antony, que ha estado esta semana cuidándose de la pubalgia que sufre, aunque forma parte de la expedición verdiblanca.

Por otro lado, en el equipo de Arrasate existe la necesidad urgente de cambiar las tornas. La victoria del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid ha provocado que se apriete, aún más, la zona baja de la clasificación. El conjunto bermellón viene de caer derrotado en el Camp Nou por tres goles a cero, aunque guarda un gran recuerdo de su último partido en casa, donde logró ganar por cuatro goles a uno a otro de los rivales por la permanencia, como es el Sevilla FC. El equipo demostró que es capaz de dar una cara distinta a lo que estaba demostrando en las anteriores jornadas, y a eso se agarra el mallorquinismo para poder escapar de esta situación.

Para encontrar el último precedente en LaLiga de ambos equipos es necesario remontarse al 2 de noviembre, donde una exhibición de Antony acabó por dejar sentenciado el encuentro en la primera parte a favor de los intereses verdiblancos, con tres goles a favor al final de los primeros cuarenta y cinco minutos. El partido ya se ha convertido en trascendental para ambos conjuntos, que ven como pueden dar un importante golpe sobre la mesa viendo los resultados que han ocurrido en esta jornada.