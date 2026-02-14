Alineaciones Mallorca - Betis: alineación de RCD Mallorca y Real Betis en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Con Raíllo y Jan Virgili listos, el once de Arrasate sólo deja una duda razonable. A priori también se antojan previsibles los planes de Pellegrini al no poder recuperar a tiempo al Cucho Hernández ni al Chimy Ávila en una semana por fin despejada. Ángel Ortiz o Aitor Ruibal, Marc Bartra o Diego Llorente y Antony son las dudas

El RCD Mallorca y el Real Betis se enfrentan en el último choque de este domingo en la jornada 24 de LaLiga EA Sports con razones muy distintas para tildar de esencial la tarea de sumar los tres puntos. Los baleares, que alternan victorias en casa con derrotas fuera como el 3-0 contra el FC Barcelona, se encuentran bordeando los puestos de descenso. Los andaluces, por su parte, pretenden consolidar el colchón de cuatro puntos que tienen para defender su quinta posición sin dejar de dedicar miradas de anhelo hacia esa lejana zona Champions que está a siete unidades después de su reconfortante victoria por 0-1 en el feudo del Atlético de Madrid.

El once titular en el RCD Mallorca: Son Moix, clavo ardiendo

El entrenador bermellón, Jagoba Arrasate, tiene las bajas por lesión del atacante Takuma Asano y del mediocentro Jan Salas más la duda del central Marash Kumbulla, de nuevo con problemas musculares que le han impedido trabajar con normalidad a lo largo de una semana en la que sí se han integrado en el grupo otros jugadores que han arrastrado diversas molestias como son el también zaguero Antonio Raíllo y el joven extremo Jan Virgili. El técnico de Berriatua ha alertado de la capacidad de buscar espacios de Bakambu y ha admitido que lleva toda la semana ensayando cómo anular a Antony y a Abde.

Estas dos últimas recuperaciones de Raíllo y Virgili dejan a priori bastante definida la alineación del Mallorca ante el Betis. En la defensa apostada por delante del portero Leo Román son fijos Pablo Maffeo y Johan Mojica en los laterales así como Martin Valjent en el eje. En la medular, Omar Mascarell y Samú Costa cubrirán las espaldas a Sergi Darder, a Pablo Torre o incluso a ambos, si Mateo Joseph se queda en el banquillo para buscar más control de la posesión. El '9' es para Vedat Muriqi, consumado goleador del cuadro balear.

El once titular en el Real Betis: Bakambu y 10 más

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha contado en las sesiones del viernes y el sábado con los atacantes Cucho Hernández y Chimy Ávila. Sin embargo, ambos ha llegado muy justos y no han entrado finalmente en la convocatoria. Descartados siguen Héctor Bellerín, por fin en la recta final de su lesión, más los convalecientes de larga duración Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso. Así, se mantienen las seis bajas y la sempiterna duda de qué versión de Antony dos Santos se verá debido a esa molesta pubalgia que le viene mermando sin lograr frenar su compromiso por ayudar al equipo.

Después de pasar cinco semanas jugando jueves y domingo, el Betis ha tenido toda la semana para preparar el choque ante el Mallorca y eso deja algunas dudas en la alineación. En defensa, Álvaro Valles estará en portería; con un imperial Diego Llorente como claro favorito para repetir pareja de centrales junto a Natan de Souza en detrimento de Marc Bartra y de Valentín Gómez, quien a su vez compite con Ricardo Rodríguez por el carril del '3'. El dueño del '2' dependerá del estado de Antony: Aitor Ruibal, si el brasileño juega de inicio, o Ángel Ortiz, si el catalán debe actuar como atacante.

Todo apunta a que el centro del campo será el mismo que funcionó como un reloj en el Metropolitano, con Marc Roca de 'stopper' y rol creativo para Álvaro Fidalgo, complementados con el trabajo híbrido de Pablo Fornals y con Nelson Deossa como principal alternativa. En la izquierda seguirá Ez Abde y en la punta de lanza tendrá otra oportunidad Cédric Bakambu, que sigue solo en ausencias del 'Cucho' y del 'Chimy'. Pellegrini le ha defendido públicamente y ha asegurado que el congoleño es ese fichaje que la gente pedía para enero.

Alineaciones probables del Mallorca - Betis en LaLiga

- RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder; Pablo Torre, Jan Virgili y Vedat Muriqi.

- Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Antony, Álvaro Fidalgo, Abde; y Bakambu.