Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la séptima jornada en Milano Cortina 2026

Kasajstán se estrena con una medalla de oro en categoría masculina y la República Chaca disfruta de un espectacular Metodej Jilek en los 10.000 metros masculinos de velocidad

Jornada tan histórica como sorprendente la de este viernes 13 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Por un lado hemos tenido la genial actuación del noruego Johannes Hoesloft Klaebo, quien ha logrado su tercer oro –octavo de su carrera–, mientras que el lado amargo ha sido para un Ilia Malinin, favorito en patinaje artístico, que terminó octavo tras una rutina libre plagada de errores.

Esos fueron los dos protagonistas, pero hubo mucho más. En esa misma prueba de patinaje artístico el kazajo Mikhail Shaidorov (291.58) desafió todos los pronósticos y se hizo con el oro, siendo además el primer masculino para su país en unos Juegos de Invierno. Y hay más, ya que en patinaje de velocidad, Metodej Jilek le dio a la República Checa la primera medalla de su historia en los 10.000 metros masculinos, la prueba más larga de este deporte, y ese metal fue de oro.

Por último, en snowboard halfpipe el gran triunfador de la jornada fue Japón. No pudieron celebrar una nueva medalla del veterano (a sus 27 años) Ayumu Hirano, que llevaba tres Juegos consecutivos en el podio y defendía el oro de Pekín 2022, pero coparon cuatro de las siete primeras posiciones de la tabla. Yuto Totsuka (oro), Ryusei Yamada (bronce) y Ruka Hirano (cuarto) fueron de los mejores de la competición. Solo se coló entre ellos el australiano Scotty James.

Medallas de la jornada 7 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí de fondo: 10 km masculinos (estilo libre)

1. Johannes Høsflot Klaebo (Noruega)

2. Mathis Desloges (Francia)

3. Einar Hedegart (Noruega)

Biatlón: 10 km sprint masculino

1. Quentin Fillon Maillet (Francia)

2. Vetle Sjaastad Christiansen (Noruega)

3. Sturla Holm Laegreid (Noruega)

Snowboard: SBX (cross) femenino

1. Josie Baff (Australia)

2. Eva Adamczyková (República Checa)

3. Michela Moioli (Italia)

Patinaje de velocidad: 10 000 m masculino

1. Metoděj Jílek (República Checa)

2. Vladimir Semirunniy (Polonia)

3. Jorrit Bergsma (Países Bajos)

Snowboard: Halfpipe masculino

1. Yuto Totsuka (Japón)

2. Scotty James (Australia)

3. Ryusei Yamada (Japón)

Skeleton masculino

1. Matt Weston (Gran Bretaña)

2. Axel Jungk (Alemania)

3. Christopher Grotheer (Alemania)

Patinaje artístico – Masculino (programa libre + total)

1. Mikhail Shaidorov (Kazajistán)

2. Yuma Kagiyama (Japón)

3. Shun Sato (Japón)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 13 de febrero

1. Noruega - 8 oros, 3 plata, 7 bronces (18 medallas)

2. Italia - 6, 3, 9 (18)

3. Estados Unidos - 4, 7, 3 (14)

4. Francia - 4, 5, 1 (10)

5. Alemania - 4, 4, 3 (11)

6. Suecia - 4, 3, 1 (8)

7. Suiza - 4, 1, 2 (7)

8. Austria - 3, 6, 3 (12)

9. Japón - 3, 3, 8 (14)

10. Países Bajos - 3, 3, 1 (7)

11. Chequia - 2, 2, 0 (4)

12. Australia - 2, 1, 0 (3)

13. Corea del Sur - 1, 1, 2 (4)

14. Eslovenia - 1, 1, 0 (2)

15. Gran Bretaña - 1, 0, 0 (1)

+. Kazajstán - 1, 0, 0 (1)

17. Canadá - 0, 3, 4 (7)

18. China - 0, 2, 2 (4)

19. Polonia - 0, 2, 0 (2)

20. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

21. Letonia - 0, 1, 0 (1)

22. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

23. Bélgica - 0, 0, 1 (1)

+. Finlandia - 0, 0, 1 (1)